Overdosedagen skal markeres: – En skjult sorg

– Overdosedagen er en internasjonal markering, som er viktig for å minne de menneskene som har dødd av overdose. I tillegg er markeringen viktig for å skape en bevissthet rundt at overdoser kan forebygges, sier Ine Haver (Ap) til RA.

Haver skal holde åpningstale på markeringen i Stavanger, som finner sted i Byparken ved Breiavatnet fra klokken 15.30. Overdosedagen markeres for 9. gang.

I 2022 døde 321 personer av overdose i landet. I Rogaland døde 30 personer. Sju av disse tilhørte Stavanger kommune.

– Bak disse tallene står mange foreldre, søsken, barn og venner. Jeg tror de pårørende opplever en skjult sorg når noen dør av overdose, ofte knyttet til skam og skyld. i tillegg er det nok mange som tenker at dødsfallene kunne vært hindret, og at systemet rundt den avdøde er for dårlig å fange dem opp, sier Haver.

Sårbar gruppe

Hun er selv sosialarbeider, og føler temaet treffer henne ekstra.

– Dette er mennesker jeg jobber med i det daglige, når jeg ikke holder taler og driver med politikk, sier Haver.

Derfor påpeker hun at det blir sterkt å få holde talen på markeringen.

– Vi i Stavanger Arbeiderparti er opptatt av fellesskapet og ikke minst de som er mest sårbare i samfunnet vårt. De som havner ut i en alvorlig rusmiddelavhengighet får ofte et veldig vanskelig liv. Jeg synes det er sterkt å få lov til å holde åpningstalen. Samtidig vil jeg påpeke at Stavanger kommune har jobbet bevisst med dette, og har sin egen handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall, med lokale strategier og tiltak. Dette er en plan som inngår i en overordnet ruspolitisk handlingsplan.

– Markeringen er for alle. Den er for foreldre, søsken, barn, venner og fagfolk. Det er nok mange som synes det kan være fint å være med å minnes på en slik dag, sier Haver.

Hun legger til at hun håper det kommer mye folk, slik at man sammen kan skape bevissthet rundt at overdoser kan forebygges.

– Gjennom denne internasjonale markeringen ønsker vi sammen å minnes de vi har mistet, og vise de etterlatte som står igjen at de ikke står alene.

– Vi må ta ansvar

Mette Vabø og Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V) (Stein Roger Fossmo)

Mette Vabø, gruppeleder i Stavanger Venstre, gjør det klart at 30 overdosedødsfall i Rogaland, er 30 for mye.

– Nå må vi ta ansvar, sier Vabø, til RA.

– Sorgen er stor når vi som lokalsamfunn ikke klarer å ta vare på hverandre. Dagens rustjenester er ikke tilstrekkelig når verken rusavhengige, rusbrukeren eller pårørende klarer å navigere seg til hjelp før det er for sent, sier Vabø, som mener det haster med å tenke nytt i rusomsorgen.

Program

På Stavanger kommune sine nettsider, står det at markeringen skal vise fram viktige tiltak som kan forhindre dødsfall av overdoser.

Mange frivillige organisasjoner, som har lavterskeltilbud til de som er rusmiddelavhengige, vil være til stede med stands under markeringen. I tillegg blir det appeller, og musikalske innslag med Espen Hana. Etter seremonien ved Breiavatnet vil det gå et rosetog fra parken til St. Petri kirke.

Det blir servering av mat og mulighet for å snakke med bruker- og pårørendeorganisasjoner i kirken.

Klokken 18.00 blir det minne- og håpsgudstjeneste i kirken.