Åpner ny butikk: – Vi er noe for oss selv

På Tvedtsenteret åpner den nye butikken Gigaboks dørene for første gang på onsdag.

– Gigaboks er et helt nytt konsept fra Norgesgruppen, som satser på mye med stor forpakning, og kvalitetsvarer til en god pris, sier butikksjef Hege Aakvik Nilsen til RA.

Hun og mange ansatte er godt i gang med klargjøringen til åpningsdagen, da RA er innom på mandag.

– Det er veldig travle dager, men det går veldig bra. Butikken kommer til å bli full og fin til åpning på onsdag, så det er bare å møte opp, sier hun lurt.

Nilsen påpeker at de har et bredt utvalg av ting, og matvarer, i butikken.

– Hva kan kundene som tar turen hit forvente seg?

– Vi har mye nytt man ikke finner i vanlige butikker, slik at man kan prøve nye ting. Det er restaurant-kvalitet på maten, som man lett kan lage hjemme. Vi har mye asiatisk, nye smaker, som altså da er i store forpakninger til en god pris, forklarer hun, og påpeker at man for eksempel kan kjøpe crispy duck – som har blitt den nye fredagsretten hjemme hos hennes familie.

Ting ryddes på plass i hyller i den nye butikken på Tvedtsenteret. (Tonette N. Haaland)

Forventer kø og godt oppmøte

Butikksjef Nilsen tror mange tar turen til Tvedtsenteret og Gigaboks på onsdag.

– Mildt sagt tror jeg det blir mye besøk. Jeg tror det blir kø. Stavanger-folk liker jo gode priser og kampanjer. Jeg tror dette konseptet har en plass i markedet. Det er noe vi har manglet. Vi er ikke likt noe annet, vi er noe for oss selv. Du finner ikke samme utvalg av forskjellige varer andre plasser, gjerne enkelte varer, men ikke alt dette samlet. Samtidig som vi har mye matvarer, sier hun, og legger til at man kan få Trumf-bonus hos Gigaboks.

Per nå er det 18 stykker som jobber på den nye butikken på Tvedtsenteret.

– Det er en god gjeng, sier butikksjefen.

– Folk handler mer fornuftig

Nilsen mener dagens priser på dagligvarer gjør at mange nå tenker mer fornuftig og langsiktig når de handler.

– Å kjøpe i store forpakninger og kunne dele opp etter hva man trenger er lurt. Jeg snakket med ei som skulle komme hit sammen med ei venninne, så skulle de handle sammen og dele det opp seg imellom etterpå. Det er kjempe fornuftig – du får billigere matvarer og produkter på den måten. Ellers kan man jo gjøre det selv også – det er store forpakninger, med for eksempel kylling, men du kan dele det opp og fryse ned porsjoner.

Fakta om Gigaboks

Gigaboks er Norgesgruppen sitt nye storhandelkonsept.

Gigaboks åpner på Tvedtsenteret onsdag 30. august, og har salgsareal på 1800 m² og totalareal på 2600 m²

Gigaboks har allerede åpnet butikk i Lørenskog, Bergen og Moss. I løpet av høsten åpner de også i Hamar og Sørlandsparken.

Slik gjør du et godt kupp

Malin Sofie Leirvik, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi. (Arne Birkemo)

RA har tatt en prat med Malin Sofie Leirvik, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi, om man egentlig sparer penger på å handle inn stort.

– Dette kan absolutt være en god sparemetode, så lenge du får brukt opp/spist opp produktene før produktene blir dårlige. Større forpakninger er i all hovedsak billigere enn å kjøpe ett og ett produkt, men her er det viktig å sammenligne priser i forskjellige butikker, og ikke minst sammenligne kilo- og literpris butikkene imellom, sier Leirvik til RA.

– Hva bør man tenke på når man skal handle på slike butikker – hvordan vet man om man gjør et godt kupp?

– Først og fremst er det viktig å ha en plan før du går og handler. Dette gjelder både hvis du skal på Gigaboks og i vanlig dagligvarebutikk. Hvis du har en liste med ting du trenger, er det lettere å forholde seg til bare denne, og dermed unngå spontankjøp. Spontankjøp er sjelden en god metode å spare penger på. I tillegg er det helt grunnleggende å gjøre gode undersøkelser før du tar turen på butikken. Selv om større forpakninger ofte er billigere, kan det også hende at de samme produktene er på tilbud i en annen butikk til en enda billigere penge. Du vet du har gjort et godt kupp når kilo- eller literprisen er lavere enn hos de andre konkurrentene, forklarer hun.

Leirvik påpeker at rådgiverne i Norsk Familieøkonomi får spørsmål om budsjettering av mat og andre nødvendige kostnader daglig.

– Matbudsjettet er ofte litt vanskeligere å gjøre noe med enn andre poster. Vi trenger alle mat, og vi ønsker gjerne å benytte de samme produktene som vi er vant til å konsumere. Nå hører vi daglig at de fleste velger bort kjente merkevarer for billigere produkter for å spare penger i en vanskelig tid. Vårt beste tips til matbudsjettet er å sjekke frysere, skap og skuffer for mat du allerede har, og planlegge handlelisten ut ifra dette før du går på butikken. I tillegg er datodisken ypperlig for å gjøre et kupp, men dette er svært populært om dagen, så utvalget vil variere fra butikk til butikk. Sist men ikke minst, handle etter kilopris, men sørg for at ikke forpakninger er for stor til at du kan spise det opp, da faller mye av hensikten bort, oppsummerer hun.