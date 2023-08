Døv, svaksynt og med store balanseproblemer: Arne Olav (71) vil gjennomføre 100 maraton

– Jeg vil vise hva jeg kan med de tre store medfødte funksjonshemningene mine, etter å ha blitt så mye undervurdert i barne- og ungdomsårene, sier Arne Olav Løvik, til RA.

Løvik har Usher syndrom type 1, som er medfødt. Dette gjør at Løvik er døv og har store balanseproblemer. I tillegg har han øyesykdommen retinitis pigmentosa, som betyr at han bare har 5 grader synsfelt på begge øynene. Ved normalt syn har man 180 grader synsfelt på begge øynene. Løvik har flere venner med øyesykdommen som har blitt helt blinde, selv lever han i uvisshet om han også blir blind.

Lørdag skal 71-åringen delta i Stavanger Marathon. Hvis alt går etter planen vil det være den 100. maratonkonkurransen han gjennomfører.

– Jeg er veldig spent. Jeg tror jeg vil kjenne på stor glede av å klare 100 maratonkonkurranser, samtidig som jeg sikkert vil være veldig sliten, sier Løvik.

Tolk/ledsager Robin Karlsen (t.v) og Arne Olav Løvik (Achilles International of Norway)

Da han var liten, ble han alltid plukket sist i lagkonkurranser og i forskjellige aktiviteter på grunn av funksjonshemningene hans. Løvik prøvde seg på fotball, men ble nesten bare sittende på reservebenken og fikk lite spilletid. Da sluttet han med fotball. Så prøvde han seg på sykkelkonkurranser, men da kolliderte han ofte med biler og busser på grunn av funksjonshemningene hans. I 1978, etter sykkelen ble totalt ødelagt i en kollisjon med en buss, sluttet han med syklingen også.

Løvik var glad han overlevde, og kom fra ulykken med bare skrubbsår.

Arne Olav Løvik (Privat)

Suksess

Så prøvde han seg som maratonløper. Med stor suksess. I 1979, da han var 27 år, fullførte han sin første maratonkonkurranse, selv om leger og mange andre sa til han at han ikke ville klare det på grunn de store balanseproblemene hans.

Arne Olav Løvik (Privat)

– Jeg bruker ekstra krefter på å løpe maraton på grunn av funksjonshemningene mine. Det er de store balanseproblemene mine som er mest utfordrende, men jeg må bare gjøre det beste ut av situasjonen, forklarer Løvik.

Løvik er avhengig av tolk/ledsagere for å løpe maraton.

Per nå har han fullført alle 99 maratonkonkurransene han har stilt opp i. Og ikke bare har han fullført, han har satt verdensrekord.

I 1984, i Stavanger Maraton, fullførte han på 2.34.03, og satt verdensrekord for funksjonshemmede.

Eksperter har beskrevet tiden som sensasjonelt sterkt, med tanke på de store funksjonshemningene.

I 1980-årene var Løvik i norgestoppen i maratonkonkurranser med funksjonsfriske, og har vunnet flere av disse.

Arne Olav Løvik (Achilles International of Norway)

Stavanger

Løvik kommer fra Sunnmøre, men flyttet til Stavanger i 1986 og har bodd her siden.

– Jeg flyttet til Stavanger fordi det er gode muligheter for å løpe ute hele året. Det er jo ikke ofte det er snø- og isføre her, sier Løvik.

Han peker videre på at det er stort tegnspråkmiljø her.

– Jeg er sterkt knyttet til Stavanger Marathon. Jeg har vært med i alle konkurransene i Stavanger Marathon siden 1980, og det var jo her jeg løp min beste tid på maraton og satt verdensrekord for funksjonshemmede.

På grunn av det sterke båndet til Stavanger og Stavanger Marathon, var det ingen tvil for Løvik hvor maraton nummer 100 skal løpes.

– Jeg deltok i New York City Marathon I 2017, 2018, 2019 og 2022. Arrangørene der ville at jeg skulle fullføre mitt 100. løp der, men jeg valgte Stavanger Marathon fordi jeg har så sterk tilknytning til dem.

Her er Arne Olav Løvik (til høyre) sammen med Harald Vik, som er helt døvblind, og en meget aktiv person i Achilles International of Norway. (Achilles International of Norway)

Korona fem ganger

Løvik har møtt på nye utfordringer de siste årene. Han har blant annet blitt smittet av korona fem ganger, og slitt ekstra mye på grunn av det.

– Jeg mistet ca. 80 prosent av treningen i pandemien på de fem gangene med koronasmitte. Jeg har tatt igjen noe av trening jeg mistet, etter å ha trent veldig mye og hardt i de siste månedene, forklarer han.

På grunn av økningen i belastningen på treningen de siste månedene, har Løvik fått seg en belastningsskade i venstre lårbein.

– Jeg er optimist inn mot min 100. maratonkonkurranse på lørdag, og håper selvfølgelig jeg klarer å oppfylle drømmen om å klare 100 maraton, sier Løvik.

Han løp sin 99. maratonkonkurranse 6. mai i år i Steinsland Bygdemaraton.

Arne Olav Løvik (Achilles International of Norway)

Veien videre

71-åringen forteller at Achilles International of Norway skal holde fest for han i en restaurant i Stavanger etter gjennomføringen av 100 maraton på lørdag.

Achilles International of Norway er en idrettsforening for funksjonshemmede, hvor Løvik selv er medlem.

– Har du nye mål og drømmer etter 100 maraton?

– Jeg er kanskje for gammel til å ha nye mål og drømmer. Jeg har jo blitt 71 år gammel. Det har blitt ekstra mye slit å løpe maraton etter at jeg ble smittet av korona fem ganger. Men jeg skal uansett fortsette å konkurrere i halvmaraton og kortere distanser etter gjennomføringen av 100 maraton. Så dette blir muligens min siste maratonkonkurranse, sier Løvik.

Han legger til at om han skal fortsette med maraton, blir det kun i Stavanger Marathon.

I sin 100. maratonkonkurranse representerer Løvik Stavanger Døves Idrettsforening, hvor han er æresmedlem. Han har vekslet mellom å representere Stavanger Døves Idrettsforening og Achilles International of Norway gjennom årene han har konkurrert. Han har også representert mange andre idrettslag opp gjennom årene han har konkurrert, blant dem IL Skjalg og Stavanger Helsesportlag.

På lørdag starter Løvik klokken 08.30 og kommer trolig i mål mellom ca. 13.30-14.30.

Løvik kan røpe at han skal være med i en dokumentar om Achilles International of Norway, som jobbes med nå.

– Det er spennende, sier han.

---

Fakta om Arne Olav Løviks presentasjoner

Han har deltatt i seks OL:

World Games for the deaf* i Köln i Tyskland, 1981

World Games for the deaf i Los Angeles i USA, 1985

Paralympics i Seoul i Sør-Korea, 1988

World Games for the deaf i Christchurch på New Zealand, 1989

Paralympics i Barcelona i Spania, 1992

World Games for the deaf, i København i Danmark, 1997

* Nå heter «World Games for the deaf» «Deaflympics».

Han har vunnet maratonkonkurranser med funksjonsfriske:

Kretsmesterskap for Sunnmøre, 1983

Hamar maraton, 1984

Stavanger Marathon, 1989

Kretsmesterskap for Rogaland, 1989

---

– Viser at det er håp

Styreleder i Achilles International Of Norway, Erik Nilsen, snakker varmt om Arne Olav Løvik.

– Arne Olav har vært medlem i Achilles international of Norway siden 2012. Han viser enormt stor idrettsglede til mange av våre medlemmer, og han skaper også utrolig mye motivasjon og glede gjennom det å være aktiv, sier Nilsen til RA.

Achilles International Of Norway er en liten frivillig organisasjon i Norge, som har 125 medlemmer i dag. Medlemmene består av mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser, og noen støttemedlemmer.

– Achilles Norge er for alle, og er et lavterskeltilbud og en døråpner for våre medlemmer til å kunne delta på forskjellige aktiviteter og ha en aktiv hverdag, forklarer styrelederen.

Han sier at Arne Olav betyr mye for Achilles international of Norway.

– Selv om Arne Olav har store utfordringer med sin funksjonshemning, viser han at det er håp og mulighet for alle oss andre til å kunne delta på fysiske aktiviteter, og ha et aktivt liv, og at alder ikke er til noen hindring. Han har jo deltatt på utallige mange store og små løp inn- og utland opp gjennom sitt lang idrettskarriere, og han har vist at man kan løpe enormt fort, sier Nilsen.

– Han viser også hvor viktig det er å være positiv, med tanke på sine utfordringer. Han var veldig uheldig og brakk lårbeinet for cirka 12 år siden, etter ulykken måtte han jobbe hardt og målrettet for å komme tilbake igjen for å nå sine bestemte mål, som for eksempel 100 maratonløp. Vi i Achilles Norge kommer og heier på deg Arne Olav, og ønsker deg masse lykke til på lørdag med å gjennomføre ditt 100. maraton, sier Nilsen.

Arne Olav Løvik er avbildet i 1981 med Grete Waitz som han beskriver som Norges største løpedronningen gjennom tidene . (Privat)