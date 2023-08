Easee lanserer ny lader: 4000 ladere bestilt

«Det tok bare en halvtime etter at samsvarserklæringen for Easees nye lader Charge Lite var signert, til selskapet gjorde sitt første salg – klokken 19 fredag kveld», skriver Easee i en pressemelding klokken 12.00 onsdag.

Samsvarserklæringen er dokumentasjonen som stadfester hvilke standarder selskapet har fulgt i utviklingen av ladeboksen. I seks måneder har Easee, i samarbeid med akkrediterte testhus, jobbet for å teste og bevise sine tekniske løsninger. Nå er dokumentasjonen endelig på plass, og salget i gang, melder selskapet videre.

4000 bestilt

Allerede skal 4000 ladere være bestilt.

– Vi har fått bestillinger på over 4000 ladere, fordelt på Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Det er veldig gledelig at dette skjer i de markedene vi har hatt det tyngst de siste månedene, sier Easees salgsdirektør Stefan Dekker.

Den nye laderen, Charge Lite, er nå lansert i Sverige, Nederland, Belgia, Danmark, Norge og Østerrike.

Det var det svenske installasjonsselskapet Efuel som plasserte de første ordrene av Lite. Efuel er en av Easees originale partnere som har bidratt til selskapets vekst i Sverige og Danmark.

– Moderne og sikker lader

– Vi, og markedet, har ventet på dette produktet helt siden salgstoppen i Sverige. Vi ser fram til å tilby våre kunder enda en moderne, sikker og populær lader. Vi har fulgt prosessen som Easee har hatt med myndighetene og sertifiserte testinstitutter. Vi har full tillit til at Easee følger relevante EU-direktiver, sier Robert Rosenzweig, administrerende direktør i Efuel.

Ifølge Easee er den nye laderen det første produktet i en ny produktserie. Charge Lite for vanlige husstander, Charge Core med høyere ladehastighet for både husstander og fellesanlegg, og den MID-sertifiserte laderen Charge Max. Core og Max blir tilgjengelige for salg i henholdsvis fjerde kvartal i år og første kvartal i 2024

Produktdirektør i Easee, Caroline Vorpenes, har hatt ansvaret for å få laderen Charge Lite klar for markedet:

– Det er data og analyser fra 60 millioner ladeøkter og utallige innspill fra partnere, elektrikere og sluttbrukere som ligger til grunn for utviklingen av denne produktserien. Hver ladeboks harunike egenskaper rettet mot forskjellige målgrupper, sier hun.

Produktlanseringen av Lite er svært viktig for Easee, spesielt i de landene der salget av laderne Home og Charge har blitt påvirket av salgsforbudet Elsäkerhetsverket nedla i Sverige i mars. I utviklingen av den nye produktserien har Easee adressert og ordnet samtlige punkter myndighetene la til grunn for salgsforbudet – i samarbeid med akkrediterte testhus som TÜV Rheinland og TÜV SÜD.

Jordfeilvern

Et mye omtalt punkt som førte til salgsforbudet av Home og Charge i Sverige, er Easees integrerte jordfeilbeskyttelse. Den samme løsningen er også i Lite, men denne gangen har Easee erklært samsvar med riktig standard.

– Vi har sett at det er usikkerhet rundt anvendelsen av standarden i noen markeder og tar derfor hensyn til det. Charge Lite krever derfor en ekstern jordfeilbryter type A, slik at vi oppfyller kravene slik myndighetene i for eksempel Sverige tolker dem, sier Vorpenes.

Easee fastholder fremdeles at det fortsatt er helt trygt å bruke laderne Home og Charge. Det er ikke innført bruksforbud i noen land og Easee kommer til å gå kjempe videre i retten.

Tilpasningen av Charge Lite, med krav om ekstern jordfeilbryter type A, endrer ikke selskapets syn på at den integrerte jordfeilbeskyttelsen er tilstrekkelig.

– Vi kommer til å fortsette dialogen med Elsäkerhetsverket for komme til enighet rundt de allerede installerte laderne Home og Charge i Sverige. Vi har akkrediterte testhus som bekrefter at løsningen er trygg og kommer til å fortsette å bygge på dokumentasjon og gjøre enda flere tester for å imøtekomme myndighetenes krav, sier Vorpenes.

Lokal kontroll over laderen har stått høyt på ønskelisten hos mange Easee-brukere. Charge Lite skal få Bluetooth, som betyr at du nå blant annet kan starte og stoppe lading, sjekke ladehastighet og låse/låse opp ladekabelen uten å være tilkoblet internett.

I tillegg vil det også komme lokal OCPP, en velkjent standard som tillater direktestyring fra tredjeparter.

– Dette gjør at sluttkundene ikke lenger er avhengige av Easees skytjeneste for å kunne bruke laderen, sier Vorpenes.

20.000 Charge Lite levert

I løpet av de årene Easee bygget seg opp til å bli Europas største ladeselskap, har Elektronikkprodusenten Norautron i Horten vært en viktig partner. Nå fortsetter samarbeidet med å klargjøre Charge Lite for salg.

Norautron har allerede levert 20.000 Charge Lite, og skal snart levere 30.000 til.

– Vi er glade for at Easee nå er klare med et nytt produkt på markedet, og er optimistiske til fortsettelsen. Det har vært en krevende tid for begge parter, og nå er det forløsende å endelig kunne fokusere på noe positivt, sier Øyvind Sedivy, administrerende direktør i Norautron.