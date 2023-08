Åpner ny utstilling: – Flere vikingskatter fra Stavanger

Et av norgeshistoriens største gravfunn fra vikingtiden ble gjort på Gausel i Stavanger i 1883. I forbindelse med åpningen av en ny vikingtidsutstilling ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger stilles nå flere av funnen fra graven ut.

Til vanlig er gjenstandene utstilt ved Universitetsmuseet i Bergen, men fra fredag av blir det mulig å se de i hjembyen.

– Vi er så glade for å kunne vise fram dette historiske gravfunnet, som jo ble funnet i byen vår, sier direktør Ole Madsen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, i en pressemelding.

Avdelingsleder for formidling, Iselin Grayston, ved Arkeologisk museum, UiS, sier at målgruppen for museet er hele familien.

– Utstillingen kan nytes av de som ønsker et lite innblikk i fortiden, men gir også mulighet til fordypning for de som er over snittet historieinteresserte. Vi er heldige som har dedikerte arkeologer og forskere på huset som kan gi oss denne kunnskapen, så jeg vil si at det er opp til publikum hvor langt ned i materie de ønsker å gå. Funnene i seg selv er visuelt vakre og det er verdt turen for å få med seg disse på nært hold, sier hun til RA.

Et par draktspenner i forgylt sølv funnet i graven til vikingkvinnen fra Gausel. (Arkeologisk museum, UiS)

Rik kvinnegrav

Grayston forteller at utstillingen er interessant med tanke på at den er en av Norges rikeste kvinnegraver.

– At en grav av denne størrelse er funnet i vårt nærområde er ekstra stas. Det blir også en god mulighet for å lære mer om «Gauseldronningen», hvorfor hun var en viktig kvinne fra vikingtiden og hva det har å si for oss, sier hun.

Grayston påpeker at kvinnene i vikingtiden hadde en sentral posisjon i samfunnet, noe gravfunnet etter Gauseldronningen kan fortelle.

– Kvinnene var både strateger og ledere, som driftet gården i mannens fravær. Som øverste ansvarlige for husholdet hadde kvinnen mye makt. Husfruen hadde blant annet kontroll på nøklene og styrte økonomien når mennene var ute. På den måten fungerte kvinnene i vikingtiden som både viktige og mektige grunneiere. At en slik mektig kvinne har hersket på Gausel, er en interessant del av vår lokale historie. Gauseldronningen har også hatt en sentral rolle i å utøve norrøn kult og ritual, som volvestaven funnet i graven kan vitne om.

Grayston understreker at det er svært gledelig av de nå får stille ut de rundt 40 spektakulære funnene fra graven, som hun mener er en viktig del av vår kulturarv.

– Funnene i graven viser at vikingkvinnen som ble gravlagt på Gausel har vært ansett som en person med høy status og rang. De irske gjenstandene kan fortelle at hun må ha omgitt seg med personer som behersket lange seilas, og hadde kjennskap til hvordan de skulle røve eller bytte til seg disse gjenstandene, sier Grayston.

De rundt 40 funnene er nå mulig å se på Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger. (Arkeologisk museum, UiS)

Gjenstander fra hele Europa

Det var grunneier Samuel Gausel som oppdaget vikinggraven på sin eiendom i bydelen Gausel i Stavanger høsten 1883. Først under en arkeologisk utgraving i 1997 ble hele gravfunnet hentet ut.

Gjenstandene stammet fra mange steder i Europa, blant annet Frankrike, England og Irland. Funnet på Gausel er dermed det nest største funnet fra vikingtid i Norge, kun slått av skipsgraven på Oseberg i Vestfold fra 1904.

– Slike rike kvinnegraver er svært sjeldne, og graven er eksepsjonell med sin rikdom. Det rike gravgodset gir oss et unikt innblikk i kvinnens status. Hun må ha vært en av de aller mektigste i sin samtid, sier professor Kristin Armstrong-Oma ved Arkeologisk museum.

Vikingkvinnen fra Gausel går derfor under navnet «Gauseldronningen» i dag.

Utstillingen er mulig å se fra 25. august og ut oktober i år, ettersom museet holder stengt på grunn av vedlikehold fra 1. november og til nyåret 2024.