Saken oppdateres

Like over klokken 16.00 kom melding om brann i et kjøretøy i Byfjordtunnelen.

Tunnelen er stengt.

Mannskap fra brannstasjonene Kvernevik, Rennesøy og Schancheholen rykker ut.

Klokken 16.14 meldes det igjen at brannmannskapet har kontroll og at brannen er slukket.

Det er observasjon av bilen via kamera, som viser at den ikke brenner nå.

En person har fått i seg litt røyk, men er ute av tunnelen, melder politiet.