August og skolestart: 13 barn skadd i fjor

I fjor ble 118 barn og unge under 19 år skadet i trafikken i august måned.

– Det er nesten fire hver dag. Pass på hvis du skal kjøre i nærheten av skoleveier nå, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding.

Skolestartmåneden er måneden der flest unge ble skadet i fjor, viser ulykkesstatistikken til Statens vegvesen.

I Rogaland ble 13 barn og unge skadd i trafikken i august i fjor. Det er kun Viken som hadde flest skadde.

Her ble barna skadet i august i fjor:

Viken: 23

Vestfold og Telemark: 13

Rogaland: 13

Vestland: 12

Trøndelag: 11

Troms og Finnmark: 10

Innlandet: 10

Agder: 8

Nordland: 8

Møre og Romsdal: 6

Oslo: 4

Kilde: Statens vegvesen

– Oslo kommer best ut av samtlige fylker i august for andre året på rad. Mange tenker gjerne at det er rart, men det kan ha en ganske naturlig sammenheng. Farten er ofte lavere i bysentrum og på større steder. Samtidig kan det være at barna er mer vante med biler, sykler og andre farer i trafikken. Det hjelper nok på for å holde skadetallene lavere, sier Roger Ytre-Hauge.

– Gjør barna trygge på skoleveien

36 personer mellom 6 og 15 år ble skadet i august i fjor. 55 var mellom 16 og 17 år.

– Det er en klar sammenheng mellom alder og antallet skader. Jo eldre barna blir, jo oftere kommer de seg alene til skolen. Det er viktig at ungene vet hvordan de skal ferdes trygt på skoleveien så alle kommer seg til og fra uten uhell, sier fagsjefen i Frende.

Hyppige kontroller

– Bilistene har åpenbart også et stort ansvar de neste ukene. Husk på at det er flere barn i trafikkbildet enn det har vært gjennom sommerukene. Ikke forvent at de små har kontroll og oversikt over trafikkbildet på samme måte som en voksen. De små løper og leker. Da krever det at du som sjåfør er oppmerksom og kjører forsiktig. De fleste ulykker og uhell skjer mens du er stresset eller skynder deg, sier Roger Ytre-Hauge.

– Det er også grunnen til at politiet har hyppige fartskontroller i nærheten av skolene nå når skolen starter opp igjen, legger han til.