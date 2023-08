Easee: 200 ansatte sagt opp og toppsjef går av

Etter det svenske Elsäkerhetsverkets beslutning om å forby salg av Easee-ladere har selskapet jobbet med løsninger. Mandag ettermiddag melder Dagens Næringsliv at de er kjent med en foreløpig løsning selskapet presenterer for sine ansatte for å komme ut av krisen:

Eksisterende aksjonærer yter 60 millioner kroner i et nytt konvertibelt lån.

Gründeren Jonas Helmikstøl slutter som daglig leder, men forblir ansatt i selskapet.

Til sammen må 200 av 350 ansatte forlate selskapet.

– Det gjør ubeskrivelig vondt å måtte takke farvel til så mange flotte mennesker som har gitt alt for at Easee skal komme seg gjennom dette. Jeg har selv gjort mitt aller beste og jobbet hardere enn noensinne for at dette ikke skulle skje, men det var dessverre ikke nok. Jeg er skikkelig lei meg, sier Jonas Helmikstøl i en pressemelding, skriver Dagens Næringsliv.

Saken oppdateres.