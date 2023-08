Rødt-protest i «hotellhullet»: – Skal tettes på den ene eller andre måten

I mange måneder måtte utbyggingsfirmaet Greve Wedel AS, eid 50/50 av Aton AS og Base Property, betale dagbøter på 2500 kroner for «hotellhullet» i Tanke Svilands gate i Stavanger. Mesteparten av tomten er som kjent en svært stor byggegrop etter utbyggingen stoppet opp i 2014. Tvangsmulkten har kommunen begrunnet med at grunneier i årevis har latt være å sette i stand trafikkområdene rundt hullet. Men, i slutten av april satte et flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling en foreløpig stopper for tvangsmulkten.

Med en protestaksjon i hotellhullet lørdag ettermiddag, krever nå Rødt Stavanger at dagbøtene begynner igjen.

– Bakgrunnen for aksjonen er et gapende sår i Tanke Svilands gate. Utbyggere har ikke gjort det de lovet kommunen. De skulle bygget et hotell, men fant det ikke mulig. Siden har vi fått et stort hull midt i Stavanger sentrums kjerne som er til sjenanse for alle som bor i byen og alle som har bedrifter like i nærheten – fordi utbygger ikke gjør jobben sin, sier Rødt-politiker Mímir Kristjánsson til RA.

Rødt-politikerne Snorre Log-Skage, Siri Borge og Mímir Kristjánsson (Tonette N. Haaland)

– For innbyggere, ikke utbyggere

– En periode fikk utbygger dagbøter av kommunen. Men et flertall i kommunestyret, uten Rødt, SV, Ap og MDG, valgte å opphøre bøtene. Men, Rød sitt krav er at bøtene settes i gang igjen. Det skal koste å ta seg til rette og ødelegge byen vår. De skal ikke få slippe unna bare fordi de er utbyggere, understreker han.

Videre kritiserer han planen utbyggerne har lagt fram.

– De har lagt fram en plan om at de vil bygge åtte etasjer. Det er altfor høyt. Jeg er redd politikerne i Stavanger nå går med på omtrent hva som helst fordi at de mener noe må skje der. Og det er paradoksalt – kanskje får de en belønning for å ha ødelagt gaten i så mange år. Vi i Rødt sier nei – de må kutte i etasjene, det skal ikke være et monsteprosjekt. Vi mener de må betale dagbøter hver dag de ikke klarer å løse det hullet.

– Hvilken effekt mener dere dagbøtene har?

– Effekten er at de får fart på seg, og leverer et prosjekt som realiserbart. De eier en «kremtomt.» De har gravd et hull og bare forlatt det. Ramponerer du noe, må du reparere det. På et tidspunkt skjønner de vel at det er bedre å spa igjen hullet mens de venter på et prosjekt vi kan godta. Sånn som det står nå er fullstendig uaktuelt, sier Kristjánsson.

Nå håper han på et flertall i kommunestyret til høsten, med et sterkt Rødt.

– Vi håper å få et flertall som klarer å sette hardt mot hardt – og vise at Stavanger er til for innbyggerne ikke utbyggerne. Det hullet må tettes på den ene eller andre måten, slår han fast.

En liten gjeng møtte opp for å støtte aksjonen på lørdag. (Tonette N. Haaland)

Forbanna siddiser

Andreas Johan Johansen er parti- og valgkampsekretær for Rødt Stavanger. Han forteller at med aksjonen i «hotellhullet» ønsker de å vekke politikerne i Stavanger, og gjøre siddisene forbanna.

– De burde være forbanna når noen utnytter byen som sin egen lekegrind, sier Johansen.

Han mener at dagbøtene fortalte utbygger at dette er noe de ikke får gjør ustraffet.

– Hvis de ikke blir presset til det, vil ikke utbyggerne gjøre noe som helst før de ser sitt snitt til milliongevinst, sier Johansen.

– Forholder oss til politiske vedtak

Informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Base Gruppen sier utbyggerne ikke har noen kommentarer til aksjonen.

– Ikke utover at vi til enhver tid forholder oss til de politiske vedtakene som blir gjort. Nå venter vi som alle andre på at kommunen skal legge ut reguleringsplanen til andregangsbehandling, slik at vi kan komme i gang med utbyggingen så fort som mulig, sier Einarsson.