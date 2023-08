Stavanger får klimaskryt

Under Dagsnytt 18-sendingen på NRK på mandag ble ekstremværet «Hans» diskutert. Fordi klimaendringene øker risikoen for den typen kraftig nedbør som denne uken har rammet Sør-Norge, ble det stilt spørsmål ved om kommunene i Norge er godt nok forberedt på utfordringene klimaendringene tar med seg.

Det ble tydelig at mange kommuner ikke er godt nok klimatilpasset, men Stavanger ble trukket fram som en kommune som har tatt gode grep. Det var Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som pekte på Stavanger kommune som et godt eksempel.

– Stavanger kommune har først og fremst høy kompetanse på området og jobber godt og systematisk med klimaendringer og overvann, sier Hansteen til RA.

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) (Nicolas Tourrenc)

Hun viser videre til at Stavanger allerede i 2006 begynte med å tenke klimatilpasning og har hatt en proaktiv tilnærming til temaet.

– Kommunen har vært opptatt av å etablere et godt kunnskapsgrunnlag ved både å se på historisk utvikling, nåsituasjon og prognoser. Kommunen har dessuten krav til at alle planer i kommunen skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering, sier Hansteen.

I tillegg påpeker hun at kommunen er opptatt av at bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.

Hansteen mener også det er positivt at kommunen har satt krav til at det skal inngå en rammeplan for vann og avløp til førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner.

– Jeg vil til slutt trekke fram at Stavanger kommunen også er forbilledlig når det gjelder å utarbeidelse av en egen skybruddplan. Ved å følge planen er kommunen godt rustet i møte med de mest intense og kraftige skybruddene, sier Hansteen.

Kan lære av Stavanger

– Hvilke forutsetninger har Stavanger for å kunne være gode på dette med klimatilpasning?

– Vestlandskommuner som Stavanger har nok lengre erfaring med mye regn og dermed tidlig blitt mer bevisst og dyktig på å tenke på overvann som en premiss i all utvikling av kommunen. Enten når kommunen selv skal bygge eller når det er privat utbygging, sier hun.

Hansteen mener noe av det viktigste andre kommuner kan lære av Stavanger, er at de har som ambisjon å planlegge for vannet.

– Dessuten ser de ikke bare ser på overvann som er problem, men også som en ressurs. Stavanger er opptatt av å innarbeide naturbaserte løsninger og være nyskapende. Stavanger kommune har dessuten gjort en kostnytte-analyse relatert til konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge- og strømforhold. Dette er noe alle kommuner bør utrede, mener hun.

Arealplanlegging

Hugo Kind koordinerer arbeidet med klimatilpasning i Stavanger kommune, og sier det alltid er hyggelig at innsatsen til kommunen blir lagt merke til og verdsatt.

Han påpeker at kommunen har gjort en rekke klimarisikoanalyser, gjennomført i samarbeid med forskningsinstitusjoner og de fremste fagmiljøene.

– Når det gjelder fysisk risiko er håndtering av flom fra sjø den største utfordringen i Stavanger kommune. Det kan være fra for eksempel stormflo, bølger og havnivåstigning, sier Kind til RA.

– Siden vi er en av landets tettest bebygde kommuner, er vi også utsatt for urban flom fra ekstrem nedbør. Vi er rett nok heldig stilt siden vi har kort vei til sjø og ikke har særlig store elver eller vassdrag, legger han til.

Men kommunen har en rekke andre klimarisikoutfordringer framover også, understreker han.

Kind forteller om kommunens arbeid, og trekker særlig fram god arealplanlegging som et viktig forebyggende verktøy. (Se faktaboks for noen konkrete eksempler på klimatilpasningstiltak kommunen gjør).

---

Dette gjør Stavanger (bla.) for å tilpasse seg klimaendringene:

Bærekraftsmål og prioriterte mål i KPS, eksempel Grønn spydspiss

Bestemmelser og retningslinjer i KPA, herunder arealkrav i ulike områdeplaner, reguleringsplaner

Kost/nytte analyse med anbefalte tiltak samt utvikling av verktøy for kost/nytte analyse

Naturbaserte løsninger, veiledning og tiltakshåndbok ifm. EU-prosjektet UNaLab

Vurdering av samtidighet av høye stormflonivåer og høye bølger, samt bølgeanalyser via Copernicus programmet, tiltak tatt inn som krav i KPA

Rasanalyse med foreslåtte sikringstiltak

Skadedata relatert til flom, sees i sammenheng / input til handlingsdelen til skybruddsplanen

Utvikling av verktøy for håndtering av ulike type flom, utfordringer mot sjø, elve- vassdragsflom, ekstrem nedbør samt dambruddsflom

Lokasjonsbasert varslingssystem for berørt befolkning

Utarbeidelse av en skybruddsplan, der risiko i de enkelte nedbørsfelt er vurdert med mulige tiltak for forebygging

Kilde: Stavanger kommune

---

Oppfordrer regjeringen

Hansteen i RIF mener at det er viktig at regjeringen kommer med en tydelig avklaring med hensyn til juridisk ansvar, handlingsrom og finansiering for kommunene.

– Det haster å få på plass en årlig statlig finansiell støtte til kommuner og fylker. Støtten må være både forutsigbar og tilstrekkelig slik at kommuner og fylker har mulighet til å sette i gang ytterligere klimatilpasningstiltak. Det blir på sikt mye billigere både for samfunnet som helhet og for enkeltpersoner å forebygge klimaskader enn å måtte reparere, men kommuner og fylker må få hjelp for å kunne gjøre en slik ekstraordinær innsats, sier Hansteen.