Slik var andre kvartal for SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Banks resultat for andre kvartal 2023 ble 1.336 millioner kroner før skatt. Dette er en økning på 315 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble på 14,6 prosent. Det melder banken i en pressemelding torsdag morgen.

Kvartalsresultatet var drevet av brutto utlånsvekst på over 22 milliarder kroner de siste tolv månedene. I Personmarked ble utlånsveksten på 5,8 prosent, mens veksten i BM Storkunde og SMB og Landbruk ble henholdsvis 14,0 prosent og 17,0 prosent.

– Vi er her for kundene våre og veksten vår viser at de velger oss også i urolige tider. Vi ser at kundene våre tilpasser seg og tar gode økonomiske valg. Til sammen gir det et godt utgangspunkt for å følge kundene fremover, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer, i pressemeldingen.

[ Åpner 10 stemmelokaler: Nå kan du forhåndsstemme ]

Forventer vekst

Utlånsveksten bidro til at netto renteinntekter for andre kvartal 2023 ble 1.424 millioner kroner, opp 323 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, melder SpareBank 1 SR-Bank.

Banken mener husholdningene og bedriftene så langt har håndtert økte utgifter og høyere renter på en god måte.

– Kvaliteten i porteføljen til SpareBank 1 SR-Bank er god, med lavt mislighold blant kundene. Knyttet til nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser ble det i andre kvartal inntektsført 98 millioner kroner, skriver banken i pressemeldingen.

– Norsk økonomi har stått seg bra i en lang periode med usikkerhet. Vi har lav arbeidsledighet og mange bedrifter som forventer vekst i månedene som kommer. Samtidig er det forskjeller mellom bransjene og i ulike deler av landet, hvor Rogaland, vårt største markedsområde, har gode forutsetninger fremover. Vi er godt posisjonert for å kunne bidra for kundene våre, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

[ − Mange har fast jobb flere måneder før studieslutt ]

Høyere inntekter

Netto provisjons- og andre inntekter ble 522 millioner kroner i kvartalet, opp fra 466 millioner kroner i samme kvartal i 2022.

I pressemeldingen påpekes det at økningen kom som følge av høyere inntekter i EiendomsMegler 1 SREiendom og SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner, samt inntekter knyttet til tilrettelegging og kundehonorar, sparing og forsikring, og betalingsformidling.

Netto inntekter fra finansielle investeringer har en svak økning til 109 millioner kroner i kvartalet, opp fem millioner kroner fra andre kvartal 2022.

For første halvår 2023 er det likevel en nedgang på 111 millioner kroner sammenlignet med 2022, til 180 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak svakere resultater i SpareBank 1 Gruppen, hvor SpareBank 1 SR-Bank har en eierandel på 19,5 prosent.

Driftskostnadene i andre kvartal ble 817 millioner kroner, en økning på 115 millioner kroner fra samme periode i 2022. Inflasjon, lønnsvekst og flere årsverk i konsernet var blant driverne til oppgangen.

Kostnadsprosenten i SpareBank 1 SR-Bank ble 39,8 prosent, mot 42,0 prosent i andre kvartal i fjor.

[ Anleggsplasser skal elektrifiseres: – Utfordringene kan løses ]

---

Nøkkeltall for 2. kvartal 2023

• Driftsresultat før skatt: 1.336 mill. kroner (1.021 mill. kroner)

• Resultat etter skatt: 1.028 mill. kroner (796 mill. kroner)

• Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,6 prosent (12,0 prosent)

• Resultat pr. aksje: 3,90 kroner (3,03 kroner)

• Netto renteinntekter: 1.424 mill. kroner (1.101 mill. kroner)

• Netto provisjons- og andre inntekter: 522 mill. kroner (466 mill. kroner)

• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 109 mill. kroner (104 mill. kroner)

• Driftskostnader: 817 mill. kroner (702 mill. kroner)

• Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: -98 mill. kroner (-52 mill. kroner)

• Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 9,1 prosent (7,6 prosent)

• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 3,5 prosent (6,9 prosent)

• Ren kjernekapitaldekning: 17,8 prosent (17,9 prosent)

• Kapitaldekning: 21,9 prosent (20,9 prosent)

(2. kvartal 2022 i parentes)

---