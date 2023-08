Flytter Fjåge i Vågen

Onsdag morgen melder arrangørene Øivind Ekeland og Tore Pang at Fjåge i Vågen utsettes med en dag.

Sent tirsdag kveld hadde arrangørene et møte med leverandør av scenen og lyd- og lysutstyr. Selv om uværet ser ut til å gå mot slutten, bestemte de seg for å flytte Fjåge i Vågen-konserten til dagen etterpå – torsdag 10. august.

– Heldigvis har ikke uværet som traff landet vårt rammet like hardt her i fylket, men det har ikke vært særlig trivelig, spesielt langs kysten og inne i Vågen har det blåst kraftig, sier Ekeland i en pressemelding.

Videre påpeker han at vindkastene kan være farlige for scenekonstruksjonene, og at de flytter konserten for å være på den sikre siden.

Konserten på torsdag er til inntekt for Hei Verden, og på scenen står blant annet Kriminell Kunst og Izabell.