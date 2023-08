Anleggsplasser skal elektrifiseres: – Utfordringene kan løses

Kluge-tippen i Gjesdal, som er et sentralt mottak og mellomlager for steinmasser fra anleggsprosjekter i regionen, skal bli helelektrisk. Hvis alt går etter planen, skal de første helelektriske maskinene testes ut på anleggsplassen i løpet av 2024.

Forsker i SINTEF, Marianne Kjendseth Wiik, har sett på energi- og effektbehovene i forbindelse med omstillingen på Kluge-tippen. I tillegg har hun kartlagt energiressursene i nærheten.

Bakgrunnen for arbeidet, som skal kartlegge løsninger for å elektrifisere anleggsplasser i distriktene, er at bygg- og anleggsnæringen i Norge er ansvarlig for ca. 4,5 prosent av landets klimagassutslipp. Utslippene kommer hovedsakelig fra bruk av fossilt brensel i transport og drift av anleggsmaskiner.

– Det viser seg at det er et stort innsparingspotensialet ved å legge om til elektrisk drift av anleggsplasser, sier Kjendseth Wiik til RA. Hun påpeker også at elektriske anleggsmaskiner gir lavere utslipp, mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og dermed bedre arbeidsmiljø.

Til nå har elektriske maskiner blitt testet ut på byggeplasser i Oslo, med god tilgang til nettstrøm. SINTEFs kartlegging viser at elektrifiseringen alt i alt fungerer bra, selv om det kan være utfordringer med strømforsyning og lading når flere, store anleggsmaskiner skal brukes samtidig. Nå skal erfaringene fra Oslo brukes til å forbedre anskaffelseskrav for Rogaland fylkeskommune.

Marianne Kjendseth Wiik, forsker i SINTEF

Dette må til

Kjendseth Wiik peker på flere viktige grep for å legge til rette for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland.

– Noen av de viktigste grepene er forutsigbare krav til fossilfrie- og utslippsfrie anleggsplasser fra fylkeskommunen og kommunene. Dette er viktig for at bransjen skal kunne legge til rette for omstillingen, samt pilotering av utslippsfri teknologi i flere bygge- og anleggsprosjekter for å bygge opp erfaringer og kunnskap, forklarer hun.

Forskeren mener noen av de største utfordringene er tilgang til elektriske anleggsmaskiner siden det er lang leveringstid på disse, høye investeringskostnader, og tilgang til strøm for å drifte anleggsplassen utslippsfritt.

– Disse utfordringene kan løses ved å bruke nok tid på planlegging av anleggsplassen slik at entreprenørene kan skaffe seg elektriske anleggsmaskinene og nok strøm, samt å få støtte til innkjøp av elektriske anleggsmaskiner for eksempel fra Enova, sier Kjendseth Wiik.

– Det er også viktig å huske at elektriske anleggsmaskiner har lavere driftskostnader enn diesel anleggsmaskiner, legger hun til.

Begrenset strømtilgang

– Det er absolutt mulig å skalere opp løsningene fra byggeplassene i Oslo, men man må finne andre løsninger for å dekke energibehovet i mer rurale strøk, sier Kjendseth Wiik.

Hun påpeker at ved Kluge-tippen i Gjesdal, hvor hovedaktivitetene er svært energikrevende prosesser – som gjenvinning, knusing og transport av masser, mangler det lokale strømnettet nok kapasitet til å håndtere de beregnede topplastene når anleggsplassen skal elektrifiseres.

For en utslippsfri anleggsplass trengs det med andre ord et nytt energisystem som dekker både energibehov og effekttopper når flere maskiner kjører samtidig. Derfor ser forskerne nå på løsninger med solceller, batterier og hydrogenaggregat som ekstra strømforsyning til anleggsmaskinene.

– Det er fordeler og ulemper ved alle typer energikilder og energibærere. Nå er utfordringen å finne ut hvordan de ulike teknologiene bør kombineres for mest mulig effektiv og lønnsom drift, sier Kjendseth Wiik.

Hun forklarer videre at energisystemene de ser på vil være knyttet til den lokale anleggsplassen, og at man skal kunne flytte med seg teknologien til det neste prosjektet.

– Det er også tenkt at kunnskapen fra prosjektet kan brukes til å dimensjonere energi- og effektbehov på andre anleggsplasser, og skreddersyr en energiløsning ut ifra det som er tilgjengelig av fornybar energikilder på neste prosjekt.

Prosjektet Utslippsfri byggeprosess i Rogaland støttes av Regionale forskningsfond Rogaland. Partnere i prosjektet er SINTEF, Rogaland fylkeskommune, Rental.one, RISA, Eldrift, Westgass Hydrogen, PSW Automation, Norsolar og Gjesdal kommune.

