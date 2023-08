Bekymret for beredskapen i Stavanger

Torsdag kveld ved 20-tiden tok en bolig på Vestre Platå fyr. Brannmannskapene valgte å gå for en kontrollert nedbrenning av huset, og brannen var så omfattende at nødetatene valgte å varsle mennesker i nærheten med en SMS.

Et hus i Ledaalsgata på Vestre Platå i Stavanger ble totalskadd etter brann torsdag kveld. Mennesker som oppholdt seg innenfor en viss radius fra brannen fikk beskjed om å stenge vinduer og holde seg innendørs via SMS fra politiet. Ikke alle mottok SMS-en, og flere reagerer på innholdet i meldingen som gikk ut. (Bjørn G. Sæbø)

Politiet var oppgitt som avsender av SMS-en, som ba folk om å lukke dører og vinduer, stenge av ventilasjonsanlegg og holde seg innendørs – samt følge med på informasjon fra myndighetene.





brann På grunn av store mengder røyk valgte nødetatene å varsle mennesker i nærheten med en SMS. Ingebjørg Folgerø (H) mener SMS-varslingen på engelsk er dårlig arbeid og er bekymret for beredskapssituasjonen i Stavanger. (Bjørn G. Sæbø)

– Dårlig arbeid

SMS-en har skapt reaksjoner i sosiale medier, blant annet hos komiker Rune Bjerga. Flere reagerer på at de ikke mottok SMS når andre i samme husstand mottok beskjeden. Andre reagerer på at de fikk SMS, selv om de bor andre steder i Stavanger. Noen reagerer på at det ikke ble opplyst hvor i Stavanger det brant.

[ Rune Bjerga reagerer på brann-SMS ]

Høyre-politiker Ingebjørg Folgerø har fått henvendelse fra en svensk statsborger som bor i Stavanger. Vedkommende mottok den engelske SMS-varslingen torsdag kveld og fant dette urovekkende. I tekstmeldingen fra politiet som gikk ut til internasjonale beboere heter det:

«Due to fire in XXXXXXX stay indoors. Close doors and windows. Turn off ventilation system. Follow the information from the authorities».

Dette er SMS-varslingen oversatt til engelsk, sendt ut av nødetatene torsdag kveld forrige uke. (Skjermdump)

SMS-varslingen på engelsk ble sendt ut til innbyggere i Stavanger med utenlandsk nummer. Folgerø mener varselet er mangelfullt og potensielt skremmende.

– Jeg vet ikke hvor mange vi har som har utenlandsregistrerte telefoner i byen, men det jeg fikk vite var at noen har blitt veldig urolige fordi det var en uspesifikk melding. Ingen vet hvor det brenner når det står sånn. Noen av dem med utenlandske telefonnummer har en uheldig bakgrunn, og de har opplevd verre ting enn det som vanligvis skjer i Norge. De vil da kunne finne det mer skremmende enn oss, sier Folgerø til RA.

Ingebjørg Folgerø (H) mener SMS-varselet som er sendt ut på vegne av politiet, er dårlig arbeid. (Mari Wigdel)

Hun legger til:

– Jeg vet ikke hvem som har utformet disse varslene, men det er dårlig arbeid. Spesielt at området ikke var angitt i det hele tatt.

– Hva mener du burde vært gjort annerledes?

– Det aller viktigste er å vite hvor det brenner. Får man beskjed om når det er over? Det fikk ikke jeg. Hvor lenge skal man holde vinduene lukket og ventilasjonen avskrudd? Man må ha en kvalitetssikring av tekstene og det tekniske systemet slik at alle får beskjed om hvor det brenner, uansett språk. Det står bare XXXXX. Jeg vil anta at stedet er noe de legger inn manuelt.

Beredskapssjef: – Jeg har ikke sett meldingen

Det var politiet som sendte SMS-en, men det var Rogaland brann og redning IKS som skrev og sendte den ut på vegne av nødetatene – mens det er Stavanger kommune som eier og drifter varslingssystemet. Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune forteller at han selv ikke har lest meldingen.

– Når det gjelder den meldingen som ble sendt ut, var det brannvesenet som skrev meldingen. Jeg har ikke sett meldingen en gang, sier beredskapssjefen til RA.

– I prinsippet er jeg enig i at en skal gi en melding om at faren er over eller at man har med informasjon om at man skal følge med på situasjonen i media. Det er vanskelig for meg å kommentere noe jeg ikke har vært delaktig i. Det er godt mulig det burde ha gått ut en melding etterpå, men det bruker vi normalt ikke å gjøre, med mindre det er en spesiell grunn til det, fordi vi tror at folk stort sett får det med seg. Men i noen tilfeller er det sikkert smart.

Brannvesenet endrer praksis

Brannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Razmus Viggen, opplyser til RA at det er igangsatt kvalitetsforbedring av rutinene når det sendes ut varsel til innbyggerne.

– Vi har vært føre-var og har hatt evalueringsmøte i dag tidlig knyttet til metode for utsending av slike varsler. Vi tar selvkritikk. Dette må vi bli bedre på. Politiet er det besluttende organet. Varslene eies i utgangspunktet av politiet og det er politiet som tar beslutningen om varselet skal sendes ut, så tiltakene vi gjør nå er egentlig bare kvalitetstiltak, sier Viggen til RA.

Brannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Razmus Viggen. (Privat )

Brannsjefen legger til:

– Vi ønsker å være restriktive til varsling på denne måten. Det bør være unntaksvis at det sendes varsel med SMS.

Brannsjefen forteller at det fra nå ikke vil bli sendt ut SMS-varsling til innbyggerne før vakthavende brannsjef har vurdert innhold eller metode. På møtet mandag morgen ble det også bestemt at det alltid skal sendes ut nytt. varsel når faren er over, så lenge SMS-varsling er tatt i bruk.

– Basert på den erfaringen vi leser i avisen, ser vi at systemet ikke er godt nok som det er. Vi har derfor satt opp en egen kvalitetskontroll hos oss, som skal gi råd når det gjelder innhold og hvorvidt SMS-en skal utsendes. I denne hendelsen var ikke innsatsleder for brann involvert i utsendingen av SMS.

To varslingsmåter

Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune forklarer hvordan systemet virker og hva som kan være årsaken til at noen fikk varslingen, mens andre ikke fikk den.

– Det er ikke alltid at vi sender ut slike meldinger til innbyggere og mennesker som oppholder seg i nærheten av for eksempel en brann, men systemet blir brukt dersom det er behov for å varsle befolkningen som kan være rammet. I dette tilfellet av røyk. Det blir gjort en vurdering på stedet fra hver gang, sier Nielsen.

Beredskapssjefen har ikke tall på antall mennesker som mottok SMS-en torsdag kveld, eller i hvilket område nødetatene valgte å varsle.

Nielsen forteller at myndighetene også kan varsle innbyggerne på to måter:

– Vi kan enten varsle alle mobiltelefoner innenfor et visst område, slik som ble gjort denne gangen. Vi kan også varsle mobiltelefoner som er tilknyttet adresser i et visst område, altså de som bor der. Noen vil kanskje reagerer på at de bor i området det brant, men at de ikke fikk beskjed. Det er fordi vi har valgt å varsle mennesker som faktisk oppholder seg i området. Det er ingen hensikt å sende varsling til noen som er på ferie i Syden, sier Nielsen.