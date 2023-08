Kraftig fall: Så mange milliarder leverte Petoro til staten i første halvår

Petoro leverte en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 180 milliarder kroner per andre kvartal 2023.

180 milliarder kroner per andre kvartal, en reduksjon på 54 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes primært reduserte priser for både olje og gass, samt planlagte og uplanlagte produksjonsstanser.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1004 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 32 kboed lavere enn for samme periode i fjor.

Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 63 milliarder kroner.

Det melder selskapet i en pressemelding onsdag.

Til tross for synkende gasspriser og enkelte produksjonsstanser i andre kvartal leverte Petoro nok et godt kvartalsresultat. — Kristin F. Kragseth, direktør Petoro

– Til tross for synkende gasspriser og enkelte produksjonsstanser i andre kvartal leverte Petoro nok et godt kvartalsresultat. Det viser at SDØE-porteføljen med over en million produserte fat per dag er solid og skaper resultater, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.

Ifølge Petoro ser også ut som at selskapet vil ha høye inntekter og en sterk kontantstrøm de neste årene. Feltene Troll og Johan Sverdrup vil være grunnstammen i SDØE-porteføljen.

Sverdrup-rekord

I mai satte Johan Sverdrup produksjonsrekord på 755.000 fat olje per dag.

Dette utgjør alene en tredjedel av norsk oljeproduksjon, og er om lag sju prosent av den daglige etterspørselen i Europa.

– En fantastisk rekord, og hver uke sørger dette feltet alene for nesten fire nye milliarder kroner til oljefondet, sier Kragseth.

---

Fakta Petoro:

Petoro er et norsk statlig aksjeselskap som ble stiftet i 2001 for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS

Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

---

Ressurser for 267 millioner fat

I slutten av juni godkjente Olje- og energidepartementet et rekordstort antall nye utbyggingssøknader på norsk sokkel. Petoro deltar som rettighetshaver i lisensene Irpa, Verdande, Dvalin Nord og Maria hvor de totale forventede utvinnbare ressurser er på 267 millioner fat oljeekvivalenter. Bare fra Dvalin Nord tilsvarer energiinnholdet i gassen nesten ett års samlet norsk vannkraftproduksjon.

– Med et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel de neste årene og press på leveranser av varer og tjenester, blir det viktig med tett oppfølging av framdrift og kvalitet i prosjektene, sier Kragseth.

Utfordrende klimamål

Høyere kostnader øker utfordringen med å nå bransjens klimamål mot 2030.

– Bransjen jobber hardt med å finne løsninger som gjør at vi kan redusere utslippene fra norsk sokkel med 55 prosent innen 2030. Mye er allerede besluttet, men vi ser at de gjenværende tiltakene blir stadig mer utfordrende å gjøre gode nok. Både diskusjonen om tilgang på kraft fra land og et høyere kostnadsnivå bidrar sterkt til denne utfordringen. Elektrifisering med kraft fra land er fremdeles det beste alternativet vi har både når det gjelder gjennomføringstid og kostnader, sier Kragseth.

I mai publiserte myndighetene en utredning om verdikjeder for hydrogen og hvilke avveininger som må gjøres for å posisjonere Norge i et framtidig hydrogenmarked. Der pekes det på at nasjonalt forbruk ikke vil være stort nok til å utløse investeringer i produksjon av blått hydrogen. Etterspørsel etter blått hydrogen i EU forventes derimot å være så stort etter 2030 at det kan utløse slike investeringer. I et scenario med høy etterspørsel vil naturgassforbruket i 2050 være 31 prosent av dagens gassproduksjonsnivå, skriver Petoro i pressemeldingen.

– Lønnsom blå hydrogenproduksjon vil kreve stor skala og langsiktighet. Det er viktig å være klar over at våre kjente gassreserver på norsk sokkel er langt fra å strekke til i et slikt scenario. Opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå på leting er en forutsetning, sier Kragseth.