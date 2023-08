Fra bonde til programdirektør

Inger Lise Rettedal er ny programdirektør i ONS (Offshore Northern Seas), og går dermed fra å være fulltidsbonde til å være hovedansvarlig for å sette sammen og koordinere innholdet på ONS, oljemessen.

– ONS er en helt unik møteplass for diskusjoner om energi, klima, samfunn og geopolitikk. Jeg ser fram til å legge til rette for meningsfylte debatter og skal sammen med bransjen og teamet vårt skaffe topp innledere som vil inspirere og motivere, sier Rettedal i en pressemelding fra ONS.

ONS-direktør Leif Johan Sevland sier han er utrolig glad for at Rettedal har takket ja.

– Hun kommer inn med en helt unik bakgrunn og kompetanse. Hennes erfaring fra landbruk og matproduksjon gir oss dessuten ny innsikt inn i hvordan energi omfatter alle aspekt ved samfunnet vårt, sier Sevland.

Rettedal har fungert som programdirektør etter at stillingen ble ledig våren 2023, og fortsetter nå fullt i rollen.

50-årsjubileum

I 2024 er det 50-årsjubileum for ONS og det jobbes allerede godt med programutviklingen. Oljemessen har utviklet seg gjennom årene. For ONS, og Rettedal, blir koblingen mellom energi, natur, samfunn og sikkerhet spesielt viktig.

– Det er nettopp den bredere betydningen av energi som kommer til å bli avgjørende framover. Naturkreftene sin rolle, måten vi benytter oss av ressursene på jorda og det at vi blir mer oppmerksomme på hvordan ting henger sammen er essensielt. Vi må sikre en omstilling som ikke bare er bærekraftig, men også rettferdig, sier Rettedal.

Hun har mange års erfaring fra Statoil, nå Equinor, som informasjonssjef for globale anskaffelser og leder innen samfunns- og myndighetskontakt.

Hun har også bred politisk erfaring, fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har hun studert og jobbet med merkevareledelse og innovasjon.

Lammekjøtt

I 2015 tok hun steget og satset fullt på gårdsdriften og oppbygningen av varemerket Klostergarden. Siden da har lammekjøttet fra garden på Utstein utenfor Stavanger havnet på mang en Michelin-restaurant rundt om i landet.

I tillegg har hun siden 2016 vært inne på kortere engasjementer og prosjektjobber for ONS. Under ONS 2022 hadde hun hovedansvaret for ONS Summit.

– Jeg er utrolig heldig får jobbe både med mat og energi – to av de viktigste tingene i livet. Jeg elsker å jobbe på garden, hvor vi skaffer folk mat og opplevelser, stadig har nye prosjekter og hvor arbeidet aldri tar slutt. Samtidig er det en stor gave å få lov til å jobbe med verdensledende miljøer og internasjonale problemstillinger innen energi og sikkerhet. ONS har spennende utviklingsmuligheter og har blitt en stadig viktigere arena for diskusjoner som driver verden framover, sier Rettedal.

