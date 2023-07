Vil ha billigere billetter slik at gratisordningen varer over ett år

Siden 3. juli har innbyggerne i Stavanger kunnet reise gratis med kollektivtransport. Det er Stavanger kommune som betaler regningen. De tre første ukene har 72.000 personer registrert seg i kollektivregisteret til kommunen, og over 76.000 reiser er bestilt av innbyggerne.

I dag betaler kommunen vanlig markedspris for billettene. Tidligere har kommunen advart mot å sløse med billettene. Fordi det er kun satt av 200 millioner kroner til ordningen. Når kassen er tom må folk betale igjen. For at buss, tog og båt skal være gratis så lenge som mulig, er nå kommunen i dialog med Rogaland fylkeskommune – som setter takstene – om å endre betalingsvilkårene.

Stavanger kommune ønsker billigere billetter, slik at gratisordningen kan være i minst ett år.

Det har hele tiden vært snakk om at kommunen skal få en pris som er basert på det reelle forbruket. — Dag Mossige, gruppeleder Stavanger Ap

Stavanger vil betale for reelle reiser

– Det har hele tiden vært snakk om at kommunen skal få en pris som er basert på det reelle forbruket, sier Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Ap.

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, er sikker på at alle parter kommer fram til en betalingsløsning som alle kan være fornøyde med. (Mari Wigdel)

– Vi i Stavanger er glade for at fylkeskommunen tidligere har sagt at de verken ønsker å tape eller tjene penger på gratisordningen. Fylkeskommunen skal ikke tjene penger på billetter som ikke blir brukt, fortsetter han.

Fordi det er en fare for at siddisene sløser med billettene. Og da renne millionene ut hver måned. Sløsing har kommunen advart mot tidligere.

– Dersom folk kun kjøper billett til de reisene de faktisk benytter seg av, vil også gratisordningen vare lengre, sier Ap-gruppelederen.

Tror på bred enighet

Ifølge Mossige er dialogen om billettvilkårene allerede i gang, og at arbeidet fortsetter nå til høsten.

– Hvordan dette løses er ikke helt klart. Uansett er jeg sikker på at vi kommer fram til en god løsning som alle parter er fornøyde med, fordi prinsippet er alle enige om – at fylkeskommunen ikke skal tjene penger på reiser som ikke blir brukt. En mulighet er rabatterte billetter. En annen mulighet er å faktisk regne seg fram til antall reelle reiser, sier Mossige.

– Dette er nybrottsarbeid. Det vil dukke opp nye løsninger og justeringer underveis, legger Mossige til.

Å få gratisordningen på plass i juli, en måned hvor mange har ferie og færre reiser, var helt bevisst.

– Ordningen går seg litt til. Og nå er vi bedre forberedt inn mot høsten når ferie, jobb og skole er i gang igjen, sier Ap-politikeren.

Fylket: – Må ikke gå utover andre reisende

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) er fungerende fylkesordfører i ferien.

Han forstår godt at Stavanger kommune frykter billettsløseri og at Stavanger kun vil betale for reelle reiser.

– Fylkets holdning er at vi ikke skal få ekstrainntekter og sko oss på gratisordningen. Fylket er imøtekommende og vil legge til rette så godt det lar seg gjøre, og vi har sagt at vi skal se på dette utover høsten, sier Bergsvåg, men legger til:

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) er fungerende fylkesordfører. Han sier fylkeskommunen skal imøtekomme ønsket til Stavanger kommune. - Samtidig vil ikke fylket ta noen økonomisk risiko på vegne av gratisprosjektet til Stavanger, sier han. (Rogalands Avis/Rogalands Avis)

– På den andre siden må fylket sikre seg økonomisk. Vi kan ikke risikere at gratisprosjektet til Stavanger går utover andre reisende i andre deler fylket, sier Bergsvåg, som tidligere har vært leder for samferdselsutvalget i fylkeskommunen.

– I bunn og grunn er gratisprosjektet til Stavanger noe Stavanger kommune selv må ta for egen kappe, risiko og regning. Det er ikke et prosjekt som fylket er med på eller ble invitert til å være med på, understreker Bergsvåg.

187 billetter er kjøpt, men ikke aktivert

Ordningen med gratis buss, tog og båt for innbyggerne i Stavanger har snart vart en måned.

Hittil er det kjøpt 76.876 gratisbilletter. 76.689 billetter er tatt i bruk, altså aktivert i Kolumbus-appen.

Det betyr at 187 billetter er kjøpt, men ikke aktivert.

Mørketallene kan også være store. Ifølge økonomidirektør i Stavanger kommune, Kjartan Møller, er det et høyt antall 30-dagersbilletter som er kjøpt.

– Da er det en risiko for at man bestiller billetter som varer lenger enn det man egentlig trenger. Når ordningen kom var vi engstelige for at folk – for enkelhets skyld – ville kjøpe månedskort selv om de bare skulle noen få turer, sier Møller.

Nøyaktig antall har ikke Møller oversikt over når RA snakker med han.

Opp 25 prosent

Kundeserviceleder i Kolumbus, Kjetil Nordbø, forteller at antall reisende har økt rundt 25 prosent de siste tre ukene etter at gratisordningen ble innført. Økningen er i forhold til antall reisende i samme uke i fjor.

– I uke 27 hadde vi 25 prosent økning. Uke 28 var det 22 prosent økning og i uke 29 var økningen 26 prosent, sier Nordbø.

Det er tall han er fornøyd med. At flere tar bussen er kjempeflott, synes kundeservicelederen – men om det skyldes gratisordningen er vanskelig å si.

– Fordi vi har hatt en lik økning på antall reisende gjennom hele året. Siden uke 1 og til med uke 26 hadde vi en økning på 24 prosent reisende sammenlignet med 2022, forklarer han.

Nordbø mener det er for tidlig å si noe om effekten gratisordningen har gjort.

– Juli er en spesiell tid på året hvor færre reiser generelt sett. Den fulle effekten av gratisordningen vil vi nok ikke kunne se før i midten av august og utover, sier Nordbø.

Foreløpig har gratisordningen ikke lagt ekstra press på verken busstilbudet, båt- eller bysykkeltilbudet.

Innbyggere i Stavanger kan fra reise gratis med buss, tog og båt på Nord-Jæren. Gratisbilletter gjelder i Kolumbus sin sone Nord-Jæren, som inkluderer kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy og det aller meste av Sandnes kommune. Forsand ligger ikke i denne sonen.

Ordningen ble innført 3. juli. Det er ikke bestemt hvor lenge ordningen varer. Det er satt av 200 millioner kroner.

Selv om det er gratis, må man ha gyldig billett. Før man får billett, må man registrere seg i kommunens kollektivregistret på kommunens nettsider.

