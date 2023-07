Dette har skjedd i natt

Klokken 22.52 fikk politiet melding om at to personer hadde tatt seg inn i en bod i Øvregata i Haugesund. Eier hadde overrasket dem, og de gikk da fra stedet. Politiet fanget dem kort tid etter. Begge ble bortvist fra stedet, og politipatruljen oppretter sak.

To menn i 20-årene ble bortvist fra Stavanger sentrum rett før midnatt på grunn av deres oppførsel. 45 minutter senere var den ene mannen tilbake igjen. Han fikk seg en natt i arresten, samt blir anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg.

En mann i 60-årene ble meldt savnet like over midnatt, etter at han hadde dratt på sykkeltur fra Sandnes til Stavanger på dagtid uten å komme hjem igjen. Han ble heldigvis funnet i god behold i femtiden lørdags morgen.

Klokken 00.50 ble en båt stoppet for kontroll i Byfjorden av politibåten. Båtfører blåste over lovlig verdi i alkometer. Båten til mannen i 60-årene ble lagt til kai i Stavanger, og politiet oppretter sak.

Rett før klokken tre i natt fikk politiet melding om en bil i Storavatnet ved Ryfylkeveien i Sandnes. Det var en person i bilen. Personen kom seg ut av bilen og på land. Fører er oppegående, men blir tatt med til sykehuset for kontroll.