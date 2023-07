60-åring savnet i natt: − Funnet i fin form

Like over midnatt natt til lørdag meldte politiet at de var på leting etter en mann i 60-årene som har dårlig orienteringsevne.

Han var sist sett på Trones på en elsykkel fredag rundt klokken 12.00 på dagen, og han skulle sykle i retning Stavanger. Politiet tror at han kunne ha syklet seg bort og/eller at elsykkelen kan ha gått tom for strøm, skrev de på Twitter.

Videre meldte politiet at mannen kunne muligens gå langs veien, eventuelt leie på sykkelen en plass i Sandnes, Sola eller Stavanger.

Han var iført blå caps, lys fritidsjakke, blå piké skjorte og blåe dongeribukser. Elsykkelen er sort.

Leteaksjonen fikk imidlertid en lykkelig slutt: Klokken fem lørdags morgen kom mannen til rette etter tips fra en årvåken drosjesjåfør. Han ble funnet på Tananger. 60-åringen var fin i formen, men litt forvirret, ifølge politiet.