187 kjøpte billetter er ikke aktivert: Oppfordrer innbyggerne til å ikke sløse med gratisbillettene

Ordningen med gratis buss, tog og båt for innbyggerne i Stavanger kommune har snart vart en måned. 72.146 personer har registrert seg i kollektivtransportregisteret til kommunen, viser den siste oppsummeringen gjort søndag 23. juli. Disse har til sammen kjøpt 76.876 billetter. Av disse har 76.689 blitt aktivert.

Det betyr at 187 kjøpte billetter ikke er aktivert i Kolumbus-appen.

200 millioner kroner er satt av til gratisordningen.

Foreløpig er det ikke bestemt hvor lenge bussen skal være gratis, men dersom folk kun bestiller billettene de trenger, så vil ordningen vare lengst mulig. Det poengterer økonomidirektør i Stavanger kommune, Kjartan Møller.

– Vi er opptatt av at ordningen varer så lenge som mulig, og at folk er obs på dette. Trenger man en 30-dagersbillett, så kjøper man det, men dersom man kjøper 30-dagersbillett og bare bruker den noen få ganger, så bør man kjøpe andre typer billetter, sier Møller til RA.

– Mange 30-dagersbilletter solgt

Ifølge Møller er det et høyt antall 30-dagersbilletter som er bestilt. Nøyaktig antall har ikke Møller oversikt over når RA snakker med han.

– Da er det en risiko for at man bestiller billetter som varer lenger enn det man egentlig trenger. Når ordningen kom var vi engstelige for at folk – for enkelhets skyld – ville kjøpe månedskort selv om de bare skulle noen få turer, sier Møller.

Økonomidirektøren tipper det i neste uke vil være stor pågang av reisende som vil fornye månedskortet sitt.

– Juli, måneden ordningen kom, er nok ikke representativt for normalnivået på antall reisende. Vi forventer at antallet tar seg opp i august. Fra midten av august er de fleste tilbake fra ferie, og folk er tilbake på jobb og skole. 72.000 allerede registrerte personer er et høyt tall, men det bor mange flere i Stavanger, mener Møller, som sier det blir spennende å se hvor mange flere som registrerer seg etter ferien.

– Til nå ser det ut som at ordningen har blitt godt mottatt av innbyggerne.

Opp 25 prosent

Kundeserviceleder i Kolumbus, Kjetil Nordbø, forteller at antall reisende har økt rundt 25 prosent de siste tre ukene etter at gratisordningen ble innført. Økningen er i forhold til antall reisende i samme uke i fjor.

– I uke 27 hadde vi 25 prosent økning. Uke 28 var det 22 prosent økning og i uke 29 var økningen 26 prosent, sier Nordbø.

Det er tall han er fornøyd med. At flere tar bussen er kjempeflott, synes kundeservicelederen – men om det skyldes gratisordningen er vanskelig å si.

– Fordi vi har hatt en lik økning på antall reisende gjennom hele året. Siden uke 1 og til med uke 26 hadde vi en økning på 24 prosent reisende sammenlignet med 2022, forklarer han.

Nordbø mener det er for tidlig å si noe om effekten gratisordningen har gjort.

– Juli er en spesiell tid på året hvor færre reiser generelt sett. Den fulle effekten av gratisordningen vil vi nok ikke kunne se før i midten av august og utover, sier Nordbø.

Foreløpig har gratisordningen ikke lagt ekstra press på verken busstilbudet, båt- eller bysykkeltilbudet.

