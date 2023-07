Sjekk hvor mange som søker tannlegestøtte: − Ser hvor viktig støtten er

Siv Karin Mæland jobber som tannhelsesekretær i Tannhelse Rogaland:

− Jeg ser hvor viktig denne støtten er for pasienter som ikke hadde hatt råd til restaurere eller fikse tennene sine ut fra egen inntekt, sier Mæland til Rogalands Avis.

Det har seg nemlig slik at utvalget for helse og velferd i Stavanger kommune har vedtatt å innføre en søknadsbasert tannhelseordning med tilhørende inntektsgrenser. De som bor i Stavanger kan dermed søke om støtte til tannlegebehandling etter kriteriene i ordningen.

Søknadsfrist er 30. september 2023, eller til de 23,4 millioner kronene i ordningen er gitt i støtte eller tilsagn til søkerne, og nå er det foreløpige søkertallene klare.

Tannlegestøtte til over 300 personer − enn så lenge

Det er Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti og leder for utvalget som vedtok tannlegestøtten, deler tallene hittil:

Per 26. juli 2023 har det kommet inn 428 søknader til Stavanger kommune om støtte til tannlegebehandling.

Av disse har 191 personer fått utbetalt til sammen 1.238.500 kroner i støtte.

Videre har 142 personer fått tilsagn om innvilget støtte for 3.779.300 kroner totalt.

Fremdeles er 95 søknader under behandling. En del av disse søknadene er sendt videre til Tannhelse Rogaland for vurdering av kostnadsoverslag og behandlingsforslag.

− Dårlig tannhelse handler om utenforskap

Mossige mener at tallene fra støtteordningen viser at tiltaket virkelig traff et behov:

− At så mange får hjelp, tjener vi alle på. Dårlig tannhelse handler om utenforskap, både sosialt og jobbmessig. Jeg er svært glad for at Stavanger kommune kan gi en viktig håndsrekning til folk for å komme over denne kneiken, sier han til RA.

− Det kan få drastiske konsekvenser for folk å nedprioritere tannhelsen i en krevende økonomisk tid. Vi kan ikke lukke øynene for folk som sliter her og nå, og som trenger hjelp til å håndtere det som kan bli en betydelig utgift. God tannhelse gjør det lettere å finne veien tilbake, både til arbeidslivet og til det sosiale fellesskap, fortsetter Mossige.

Han trekker videre fram at Stavanger kommune under dagens politiske flertall har vært i forkant på flere områder, for eksempel med gratis SFO, som ble en nasjonal ordning for første klasse, at det snart rulles ut skolemat i Stavangerskolen, og nå sist gratis kollektivtrafikk.

− Vi må begynne et sted. Når handlekraftige kommuner går foran, følger staten etter, som med gratis SFO, sier Mossige.

