Dønn Seriøs Kunst: Fra pandemi til humorcomeback

– Vi ble kjent gjennom skole og teater, og startet tidlig med å leke oss med både humor og musikk, sier Heine Røise (22).

RA møter Røise på Stavangeren i Vaisenhusgata 37, et rimelig imponerende steinkast unna Tinghuset. Med seg har han Balder Scheen Jacobsen (22), Herman Hilde Pedersen (22) og Runar Bjørnsen Jekteberg (22).

Komfortabelt ligger de henslengt i hver sin skinnsofa i etasjen under scenen de snart skal stå på. «Backstage», kaller de rommet. Det poengteres opptil flere ganger i løpet av intervjuet.

[ Munkehagen 2023: Gratisfestivalen er få dager unna ]

Dynamikken tyder på at dette er en gjeng som har kjent hverandre i mange år.

– Er dere ikke fem medlemmer?

– Jo, sistemann heter Frikk Hana. Han var den eneste av oss som var så heldig å få sommerjobb, sier Hilde Pedersen.

– Han er også 22?

– 21. Kvotert inn, melder Scheen Jacobsen.

Her skal humorgruppen ha comeback i Stavanger om en drøy uke. (Anders Ihle Tovan)

Vil revolusjonere Stavanger-humoren

Dønn Seriøs Kunst skulle egentlig ha sitt første show på Stavangeren i 2020. Koronapandemien gjorde at humor og musikk på scenen ble byttet ut med individuelle studier og erfaringer. Fredag 4. august, tre år senere, samles barndomskompisene endelig foran publikum igjen.

– Det er nok kanskje en eldre garde som har styrt humoren i byen. Vi vil få inn noen nye perspektiver og referanser som alle kan kjenne seg igjen i, forteller Røise.

– Det er mye situasjonsbasert humor, som verken er særlig etablert eller politisk, men heller abstrakt og absurd. Ting satt på spissen, rett og slett, fortsetter Scheen Jacobsen.

Jazzing og kaffe

De fire (av fem) medlemmene er tydelige på at de ønsker å lage et variert humorshow med både musikk og sketcher. Selv om de kanskje ikke alltid har en rød tråd gjennom hele opptredenen, fokuserer de i stor grad på helhet og oppbygging. Inspirasjonen henter de fra alle mulige kanter.

– Vi har alltid vært en kompisgjeng. Det er det som gjør at det funker. Ideene kommer ofte når vi jazzer eller drikker kaffe i sofaen, sier Røise.

– Det er vanskelig å planlegge en økt der vi skal være morsomme. Det vi har til felles er at alle har satset på å drive med scenekunst og kultur. Nå har det gått noen år, og vi vil vise at vi fortsatt har det, supplerer Bjørnsen Jekteberg.

Hovedscenen på Stavangeren rommer 400 mann. Forhåpentligvis dukker det opp flere enn dette neste fredag. (Anders Ihle Tovan)

Fikk en smakebit i år

Under pandemien jobbet de selvstendig med både musikk og humor. Guttene forteller at de har kvernet på mange tanker og ideer de siste årene. I mars hadde de et show i Oslo, og fikk umiddelbart en følelse av at det var dette de ville drive med.

– Det var dødsgøy. Nå skal vi lage en felles lapskaus alle kan nyte, sier Scheen Jacobsen lurt.

– Også hjelper det jo selvsagt at enkelte av oss er ekstremt humoristisk begavet, fortsetter sitatmaskinen – uten å nevne navn.

Gangen fra backstage-området opp til hovedscenen. (Anders Ihle Tovan)

Noe for alle

Om en drøy uke braker det hele løs. Showet varer i omkring 100 minutter, inkludert pause, og billettantallet er på 400 personer. Er man over 26 må man ut med 400 kroner, og halvparten om man er under.

Målet er å både treffe og inspirere den yngre generasjonen.

– Hva kan publikum forvente?

– Vi kan ikke si for mye, men musikksjangeren lekes med. Vi spiller blant annet på en fyr som er så dridas at han ikke klarer å bestille en kebab. Den eneste måten han får ut ord på er å synge. Humoren passer til alle aldersgrupper, røper Hilde Pedersen.

– Det blir nervepirrende. Vi får se hvor godt vi liker hverandre om en ukes tid, skyter Bjørnsen Jekteberg inn.

Musikk og humor blir en felles lapskaus alle kan nyte, skal man tro Scheen Jacobsen. (Anders Ihle Tovan)

[ - Tusen takk for oss ]

[ Fire tegn på turistboom: − Reiselivet er ikke rigget ]