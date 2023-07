– Bilen blir fort som en bakerovn. Varmen stiger overraskende fort og for små barn kan dette være farlig. De regulerer ikke kroppsvarmen gjennom svetten så godt som oss voksne, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

At biler blir for varme er ikke akkurat noe rogalendinger har tenkt så mye på den siste måneden, men det er altså slik at e parkert bil stiger overraskende fort i sommervarmen.

– Etter en halvtime kan det fort bli over 40 grader i bilen på en fin sommerdag, sier Sødal

En temperaturmåling NAF har gjort viser at på en dag med 24 grader i lufta, steg temperaturen i en bil parkert i sola til 34 grader på 5 minutter og 37 grader på 10 minutter. Etter en halvtime var temperaturen 44 grader i bilen.

Den voldsomme temperaturstigningen skyldes at solstrålene reflekteres i dashbord, seter og utstyr i bilen. Dette gjør at varmen fra solstrålene forsterkes i bilen.

Hunder sliter voldsomt i varme biler, fordi hunder ikke svetter – men peser for å kvitte seg med overskuddsvarme. Hunder blir fort dehydrerte i varme biler. Pesingen fra hunden gjør også at luftfuktigheten i bilen stiger, og når luftfuktigheten i bilen blir for høy klarer ikke lenger hunden å kvitte seg med fuktighet og redusere kroppsvarmen.

