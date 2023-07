Dette bekymrer båtførere i Rogaland

Ikke alle finner den «roen» de skulle ønske når de ferdes til sjøs, men spesielt tre ting bekymrer mer enn noe annet

Promille, høy fart og skumle skjær står for mange av de mer alvorlige ulykkene til sjøs.

Det vises igjen i en undersøkelse Ipsos nylig har gjort for Gjensidige, der båtførere over 18 år i Rogaland er spurt om hva som bekymrer mest når de er i båt ute på sjøen.

Håper på trygg båtsesong

Allerede før sommeren startet for fullt, var det registrert mange alvorlige båtskader, også med personskade.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige og han håper og tror det vil bedre seg utover sommeren.

– Jeg krysser fingrene for at årets båtsesong totalt sett, kan bli en sommer å se tilbake på med glede, også når det gjelder skadetall, sier han.

Sikkerhet på sjøen

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyser at de er opptatt av at alle som ferdes på sjøen tar sikkerhet på alvor og forholder seg til hverandre på en god måte. Kommunikasjonssjefen mener at økt motorkraft og mer fart på det våte element bidrar til at det blir mer alvorlig når farlige situasjoner først oppstår.

– Vi ser helt klare tendenser til at motorstørrelse og fart har økt betydelig de siste årene, sier Voll.

Han påpeker også at det er blitt flere båteiere på sjøen totalt sett de siste årene og dermed også flere uerfarne båteiere. Et annet moment er økningen i salg og bruk av vannscootere.

– Det har blitt rekordmange nye båteiere på sjøen i de siste årene. Av disse er det mange uerfarne båteiere med lite kunnskap om det å føre båt, samtidig som salget av vannscootere har gått til himmels. Når disse sammen med mindre hurtiggående båter har høy fart nær land, har dette med økt støy også blitt et problem for mange, sier Voll.

Han tror en del båtførere ikke er klar over at de kan være en plage for andre.

Oppfordring: Bruk vest og kutt styrepilsen

Voll har ellers følgende oppfordring til dem som skal ut på bølgene resten av sommeren.

– Bruk redningsvest, og det gjelder for alle om bord, sier Voll, og legger til:

– Styr unna alkohol og avpass farten etter forholdene. Spesielt gjelder dette når det skumrer, blir mørkt eller er i fremmed farvann, avslutter han.

Dette bekymret båteierne i Rogaland:

Å kjøre på skjær – 28 prosent

Promillekjøring – 23 prosent

Høy fart hos andre båtførere – 21 prosent

Ikke se/kjøre på folk som bader – 19 prosent

Farlige situasjoner p.g.a. vannscootere – 14 prosent

Ikke oppdage andre kajakker/kanoer o.l. – 12 prosent

