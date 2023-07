– Gode svømmeferdigheter kan redde liv, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, i en pressemelding tirsdag.

En fersk undersøkelse fra Frende Forsikring sier at 1 av 3 nordmenn ikke er svømmedyktige. For å kunne anses som svømmedyktig må man klare å svømme 200 meter.

– Dette er urovekkende tall. Gode svømmeferdigheter er svært viktig for både små og store, sier Helge Skjerven, rådgivende lege i Frende Forsikring, videre i pressemeldingen.

Ulike tiltak fra kommunen

Johan Vatne, forvaltningsleder for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, forteller til RA at de har jobbet mye med svømmedyktighet de siste årene.

Vatne forklarer at de i 2021 startet et tilbud for alle elever på 9. trinn om kurs i selvberging og livredning, som kalles Trygg i vann. Dette i samarbeid med Redningsselskapet.

– Det foregår ute på sjøen. Formålet er å gi elevene bedre forutsetninger for å berge seg selv og andre. Vi får gode tilbakemeldinger på at dette er nyttige og lærerike aktiviteter.

Samme år startet de Svøm Stavanger, hvor erfarne instruktører bidrar til opplæring av elever på barneskolenivå.

Prosjektet gjennomføres med Norges Svømmeforbund og svømmeklubbene i Stavanger, og høsten året etter fikk alle elever på 2.- og 4. trinn tilbud om å delta.

Tanja Krangnes, fagsjef drukningsforebygging i Redningsselskapet. (Redningsselskapet)

Mangel på ressurser

I pressemeldingen er Krangnes tydelig på at kompetansemålene for svømming i skolen er gode, men at det fortsatt mangler ressurser, timer og kompetanse til at alle er svømmedyktige etter endt grunnskole.

– At svømmeopplæringen i skolen har vært for dårlig over mange år, gjenspeiler seg også i den voksne befolkningen.

Undersøkelsen er basert på 1000 nordmenn. 11 prosent at disse sier at de klarer å svømme mindre enn 50 meter i sjøen, og en like høy prosentandel vurderer egne svømmeferdigheter som dårlige, eller at de ikke kan svømme.

Syv personer har omkommet i drukningsulykker i første halvdel av juli, ifølge tall fra Redningsselskapet. To av disse fant sted i Rogaland. Totalt har 45 personer druknet så langt i år. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor.

– Redningsselskapet vil igjen understreke behovet for en samlet nasjonal innsats for å forebygge drukning framover, sa Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, i en pressemelding mandag.