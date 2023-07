Svakere resultat for ladeprodusenten Easee

Ifølge NRK endte det ordinære resultatet for selskapet i fjor på 155 millioner kroner. Da er finansinntekter lagt til og skatt fratrukket.

Easee forklarer resultatnedgangen med inflasjon i produksjonskostnader, signifikant økning i personal og økte markedsaktiviteter.

Selskapet permitterte i mars 138 ansatte i Norge etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte forbud mot salg av to av produsentens ladebokser i Sverige.

[ Styrelederen i Easee har fratrådt ]

I juni varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det kunne bli salgsforbud av Easee-ladere også i Norge, men Nkom vil avvente avgjørelsen i den svenske forvaltningsdomstolen før det tas noen beslutning.

Easee har tidligere anslått at det vil koste rundt 700 millioner kroner å utarbeide laderne slik at de tilfredsstiller kravene til Elsäkerhetsverket, men torsdag skriver Teknisk Ukeblad at selskapet selv nå anslår utbedringskostnadene til nærmere 1 milliard kroner på global basis.

[ Easee: Kommer med ny lader ]