Tror på nytt rekordår for Mosvangen Camping

Etter strålende sol og finvær i juni, har juli bydd på regn og kjølige temperaturer i Stavanger. Dette ser ikke ut til å stoppe turistene som tar turen innom Mosvangen Camping. Her står nemlig campingbilene på rad og rekke, selv om de ikke blir altfor lenge.

– Det er nok et større gjennomtrekk av gjester enn vanlig. Når det regner bortover så er det klart at gjestene ikke gidder å være altfor lenge, sier daglig leder for Mosvangen Camping, Per Arne Bore Haarr til RA.

Han forteller at gjester gjerne drar mellom Stavanger, Haugesund og Kristiansand for å finne bedre vær.

– Vi bytter bare gjester og så er det like surt overalt, sier Haarr og ler.

Godt rustet er han i alle fall selv, ikledd en gul regnfrakk som går helt ned til anklene.

Per Arne Bore Haarr er kledd for været som har vært så langt i juli. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Blir dyrt

I fjor hadde Mosvangen camping rekordår. Ifølge Stavanger Aftenblad endte driftsinntektene på rundt 1,7 millioner kroner i 2022. Haarr forteller at campingplassen ligger godt an til å slå fjoråret rekordinntekter.

– Vi ligger nok litt over det vi hadde i fjor. Det hadde jeg ikke trodd, men vi gjør det. Foreløpig så er det nok fordi sesongen startet tidligere i år, sier han.

Campingplassen pleier vanligvis å fylle seg opp i starten av juli, men i år var det allerede fullt noen dager før nasjonaldagen.

– Vi hadde full camping på 17. mai. Det har vi aldri hatt før, så det var kjempegøy.

Haarr er spent på å se hvordan august og september blir, men han er tydelig på at det heller ikke i år blir rekordoverskudd.

– Selv om omsetningen ser veldig bra ut så har prisene på det vi kjøper inn, samt det vi trenger for å drive og betale ansatte, økt i pris siden i fjor. Vi merker prisstigningen kraftig, sier Haarr.

Anotine Perelman Blue Kway, Marion Dauvhy, Felix Odet, Inès Olliver, Mélissa Robin og Sebastien Pouvreau har tatt sykkelturen til Stavanger. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Mange tyskere

I løpet av året er det flest nordmenn innom campingplassen, men i høysesongen kommer de lenger borte fra.

– Som alle andre i Norge vil si; det er tyskere, tyskere og tyskere. I tillegg er det ganske mange nederlendere og belgiere, men tyskere med 80 millioner befolkning, de ser du overalt, forklarer Haarr.

Selv var han nylig på hyttetur og forteller at på veien dit så han også hovedsakelig tyske bobiler langs veien.

– De står på alle rasteplasser, stoppesteder og generelt plasser hvor man kan stå og sove. Det er noe av det de liker så godt i Norge, at de kan sove på rasteplasser for her er det lov.

Men inne i resepsjonsbygget på Mosvangen Camping møter ikke RA turister fra Tyskland. De seks vennene som spiller kort er fra Frankrike og har tatt sykkelturen hit for å gå på Preikestolen.

Vennegjengen forteller at de har hatt en mye bedre opplevelse med å reise i Norge enn i mange andre land.

– Det er alltid et sted hvor vi kan lage mat og tørke oss. Når vi sykler og sover i telt er det nødvendig. Slik er det ikke alle steder, sier Marion Duvhy.

Spesielt med tanke på prisen er de veldig fornøyde.

– Det er ett av de billigste stedene vi har bodd, sier Felix Odet.

Mindre bobiler

Daglig leder på campingplassen forteller at de færreste gjør som vennegjengen fra Frankrike. De siste årene mener Haarr at det har blitt mindre populært å bo i telt, og at særlig nordmenn går for det største og beste. Dette var tydelig i pandemiårene.

– De hadde leid seg inn det største som var eller kjøpt det største som var. Det er nordmenn på ferie det, sier han og ler.

Noen store bobiler skjønner han at må forventes, men ønsket er at flere kan reise med bybobiler. De er gjerne en del mindre og kan plasseres i områdene hvor teltene sto tidligere.

– Vi elsker de små bobilene og føler at europeerne kommer med flere av de mindre som du kan parkere på en vanlig parkeringsplass.

Om gjestene kommer i de store bobilene, anbefaler han å parkere utenfor sentrumskjernen og heller ta kollektiv transport eller sykkelen hvis de skal til byen.

– Etter hvert vil du se at bobiler blir jaget ut av sentrumskjernen. Det er ingen grunn til at en 7–8 meters bobil skal drive å kjøre ned i indre hav i det hele tatt, avslutter Haarr.

