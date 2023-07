En ærlig dags arbeid gjennom Småjobbsentralen

Klokken 09.00 onsdag har det dukket opp en håndfull ungdommer på sentralen i Arne Rettedalsgate i Stavanger. To oppdrag er på blokka, og de oppmøtte venter i spenning på hva dagen vil bringe.

– Flere har skjønt at det ikke er vits å møte opp når været er dårlig, sier Småjobbsentralen-ansatt Mathias Hansen (24).

Lappene trekkes tilfeldig. Et A4-ark med en oversikt over oppdraget og hvordan man kommer seg dit deles ut.

RA slenger seg på Heine Aas Bøe (14) og Abdallah Arsakaev (15). De skal grave jord og flytte stein utenfor et hus på Storhaug.

Heine Aasbøe (14) og Abdallah Arsakaev (15) er i gang med hagearbeid. (Anders Ihle Tovan)

God mulighet

Begge guttene er fornøyde med å kunne jobbe i sommer, og ser på Småjobbsentralen som en god mulighet til å dra inn noen slanter, til tross for varierende antall jobber gjennom hele ferien. Aas Bøe meldte seg opp sent i fjor, og bestemte seg derfor for å være tidlig ute denne gangen.

– Forrige sommer fikk jeg bare én jobb. Nå har jeg fått rundt fem. Den første dagen malte jeg i seks timer, og fikk godt betalt, sier han fornøyd.

Han går på St. Svithun ungdomsskole, et steinkast unna plassen vi befinner oss. 14-åringen er ikke i tvil om at det hjelper med noen ekstra kroner framover.

– Det har vært sommersalg på spill, og jeg har kjøpt altfor mange. Store deler av pengene har gått til det. Nå skal jeg bli bedre på å spare, ler han.

Heine er i gang. Trillebåren til høyre fylles og tømmes i ett kjør. (Anders Ihle Tovan)

For Arsakaevs del blir dette sommerens tredje jobb. Han skal begynne på Sola videregående etter sommeren, og er foreløpig langt fra misfornøyd med noen av jobbene han har blitt tildelt. Den første dagen besto av noen timer klipping av busker. De pengene forsvant riktignok fort.

– Jeg brukte rundt 500 kroner på energidrikker, sier han lurt.

Eieren av huset stiller forberedt. Her kan ungdommen velge og vrake. (Anders Ihle Tovan)

Alltid behov for hjelp

Regnet høljer ned over Storhaug, og guttene er godt i gang med arbeidet. Svein Dam Elnan, eieren av huset, er veldig glad for at han kan ta i bruk Jobbsentralens arbeidskraft.

– Det er et godt tilbud, både for de som trenger hjelp, og ikke minst for ungdommen, sier han.

Han forteller at det alltid er mye praktisk arbeid som må gjøres, både i og rundt huset, og er klar på at det er en fin anledning for unge mennesker som ellers tilbringer mye tid på skolebenken.

– Vi har ikke benyttet oss av det før, men kona fant det i år. Hvis jeg har ting som må ordnes kommer jeg helt sikkert til å benytte meg av det framover også, fortsetter han.

Svein Dam Elnan, eieren av huset, er veldig fornøyd med tilbudet til Småjobbsentralen. (Anders Ihle Tovan)

Krevende jobb

Det gamle Storhaug-huset sliter med fukt på innsiden av veggene i underetasjen. Inntil veggen ligger det jord som må flyttes.

Planen til Dam Elnan er å drenere området for å få tørre vegger. Han gir fortløpende tips til guttene, og passer på at det er riktig mengde stein og jord i den litt ustabile trillebåren.

Området utenfor kjelleren skal dreneres. Det vil nok ta noen dager. (Anders Ihle Tovan)

Den fylles konstant. Spadene tas hyppig i bruk, mens regnet fortsetter å øse ned. Hagen er stor og arbeidet tungt. Men verken Aas Bøe eller Arsakaev lar seg stoppe av den grunn.

– Dette er en bra jobb, og vi kommer helt sikkert til å være her de neste dagene også, sier Aas Bøe.

Arsakaev, ikledd en grå joggebukse og hvite Nike-sko, erkjenner at han sannsynligvis ikke har truffet helt på klesvalget. Humøret er det imidlertid ikke noe å si på.

– Jeg har muligens gått i minus i dag. Nå må jeg spare til både sko og bukse.

Jord og regn får åpenbare konsekvenser for klærne. (Anders Ihle Tovan)

---

Kort om Småjobbsentralen:

Småjobbsentralen åpnet mandag 26. juni og varer frem til 28.juli

Småjobbsentralen formidler små jobber og oppdrag til ungdom mellom 14-17 år

Småjobbsentralen har åpent hvert år i skolenes sommerferie

Småjobbsentralen holder til hos Metropolis, Arne Rettedalsgate 12, 4005 Stavanger

Kilde: Stavanger kommune

---

