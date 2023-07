Styrelederen i Easee har fratrådt

Det viser papirer fra Brønnøysundregistrene, skriver NRK. Rita Bach Omdal har vært styreleder i ladeboksselskapet siden 2021, og hun har nå fratrådt stillingen.

Selskapet permitterte i mars 138 ansatte i Norge, etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte forbud mot salg av to av produsentens ladebokser i Sverige. I juni varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det kunne bli salgsforbud av Easee-ladere også i Norge.

Easee trenger penger for å satse videre, skriver kanalen. De har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

(©NTB)