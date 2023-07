Økt trykk på studentboliger i Stavanger

– Trykket har aldri vært høyere, forteller Elisabeth Faret, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), til RA.

Faret forklarer at årsaken til de lange køene sannsynligvis henger sammen med de høye prisene på resten av boligmarkedet. Gunstige priser og et godt og trygt bomiljø er også helt sentralt, mener hun.

– Vi har blant de billigste studentboligene i landet. Strøm, internett og klesvask er inkludert i prisen.

– Det gjør at man vet hva man har å forholde seg til økonomisk, fortsetter hun.

Hun er klar på at det blir et konkurransefortrinn for universitetene å ha egne boliger i et allerede tøft leiemarked, og beskriver Stavanger som en av regionene som trenger mest folk.

– En veldig stor andel av studenter som studerer i Stavanger blir i byen.

Elisabeth Faret Elisabeth Faret er administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Stavanger. (SiS)

Øker prisene

Studentboligenes plasseringer spiller også inn, ifølge Faret.

– Vi har veldig gode boliger tett opp mot utdanningsstedene. Det er veldig attraktivt for studentene, fortsetter hun.

– Har dere gjort noen prisjusteringer?

– Vi har økt prisene med 4,4 prosent, og har prøvd å holde oss på det laveste nivået i henhold til konsumprisindeksen. Dette gjør vi for å hindre at det skal gå ut over studentene, forteller direktøren.

[ Lang ventetid for oppkjøring: Her er rådene ]

Kniver om plassene

Den høye aktiviteten på utleiemarkedet har skutt fart i Stavanger den siste tiden. Spesielt på leiligheter med sentrale beliggenheter.

For få dager siden pekte Eirik Hauge, daglig leder i Utleleiemegleren Stavanger, på blant annet studenter som en av faktorene for det høye trykket.

– Studenter bytter normalt bolig i forbindelse med studiestart. Dette innebærer at det alltid er høy aktivitet i sommermånedene. Dette er den perioden i løpet av året det inngås flest nye leiekontrakter, uttalte han til RA lørdag.

Flere studenter står i boligkø i byen. Universitetet i Stavanger er blant studiestedene mange søker seg til. (UiS)

Gjenganger i storbyene

Trykket er høyt i de mest populære studiebyene over hele landet. I Oslo har prisene økt med 5 til 12 prosent bare i år, melder salgs- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, til Khrono.

Foreløpig står 7078 studenter på venteliste hos studentsamskipnaden i hovedstaden. Det er en oppgang på 12 prosent fra i fjor.

Også i Bergen opplever Sammen rekordstor pågang, med 2900 studenter i boligkø.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) har ingen ledige boliger, mens Norges arktiske studentsamskipnad opplever en liten nedgang i antall søkere, skriver Khrono.

[ Styrelederen i Easee har fratrådt ]

[ Bobilene fyller parkeringsplassene ]