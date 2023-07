Lang ventetid for oppkjøring: Her er rådene

Kenneth Laugaland (39) har vært trafikklærer på Bryne siden 2006, og er fylkeskoordinator for Norges Trafikkskoleforbund i Rogaland. Han har et klart råd til framtidige trafikanter som er nervøse i forkant av førerprøven.

– Pust med magen og hold tungen beint i munnen.

Han har lang erfaring i bransjen, og forteller at alle kjøreskolene jobber ut ifra en læreplan som myndighetene har fastsatt. Denne læreplanen legger føringer på hva elevene skal gjennom i løpet av opplæringen.

– Vi forholder oss til fire trinn. Trafikalt grunnkurs, det kjøretekniske, den trafikale delen – som by- og landeveiskjøring, og sikkerhetskurs på veien.

Ulike behov

Laugaland understreker at ingen elever er helt like, men at terping på fartstilpasning inn mot kryss er noe som ofte går igjen. Giring er også helt sentralt om man ønsker manuellappen.

– Noen elever sliter med å kontrollere farten i ulike situasjoner. Andre sliter med rygging. Forskjellige ting vektlegges hele tiden, i et forsøk på å hjelpe hver enkelt elev på best mulig måte, fortsetter han.

De lange ventetidene for oppkjøring gjør fallhøyden ekstra stor for mange. 39-åringen er tydelig på at det å kjøre mye på fritiden og i varierte områder gir et godt grunnlag før ilddåpen.

– Med de ventetidene som er, er det dumt å ikke bestå. Da må man stille seg i kø på nytt.

Han mener at elevene som tok lappen før koronapandemien på mange måter er godt rustet, fordi de har kjent på de typiske eksamensnervene før. Men ikke fortvil, konstaterer Laugaland:

– Sensorene er veldig flinke, og takler ofte nervøse elever på en god måte. De får svært mange positive tilbakemeldinger, sier han.

Kenneth Laugaland, trafikklærer og fylkeskoordinator, har et klart råd: Pust med magen. (Foto: Privat.)

Helhetsvurdering

Stein Bjarne Wannebo, kontorsjef i Statens vegvesen, forteller at de ofte har kandidater som møter godt forberedt til oppkjøring.

– Vi gjør en helhetsvurdering av den kompetansen som blir vist under førerprøven. Det er viktig å ha både tekniske og trafikale ferdigheter, i tillegg til en naturlig flyt.

– Om kandidaten opplever at det går litt trått de første minuttene, skal man ikke miste motet. Det er en lang kjøretur, og sensorene er veldig opptatt av å se etter kompetanse gjennom hele førerprøven.

Han sier at Statens vegvesen har god dialog med bransjen når det kommer til målene de setter seg. Forvaltningsorganet jobber blant annet mot en nullvisjon.

– Vi ønsker så gode trafikanter som mulig. Her har vi og bransjen veldig like interesser.

Lange køer

Ønsker man oppkjøring med kjøretøy tilhørende klasse B, er det ikke ledige førerprøver før i starten av oktober.

– Etterspørselen økte voldsomt etter korona, og har vedvart. Ferieavvikling påvirker feriemånedene, spesielt juli og august, og vi har flere sensorer som vier mye tid til motorsykkeloppkjøringer.

Han forklarer videre at vegvesenet jobber med løsninger, men at disse sannsynligvis ikke vil bli klare før fellesferien er over. Wannebo anslår at bestillingstiden beveger seg nedover rundt august og september.

– Vi jobber med å få lånt inn ressurser fra andre steder i landet. I høst skal vi finne ut hvor mye ressurser vi trenger for å dekke pågangen i framtiden.

