Småjobbsentralen trenger flere oppdrag

– Det kan være vanskelig få jobb når du er under 18. Småjobbsentralen er derfor et veldig godt tiltak, sier Mathias Hansen (24).

Han studerer sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger, og er på sitt første år i Småjobbsentralen ved siden av studiene. Jobben ser han på som veldig givende.

– De unge får arbeidserfaring, og de som trenger hjelp til noe får det, forteller han.

[ Legeforeningen Rogaland om some-aksjonen #legermåleve: - Veldig bekymringsverdig ]

Solid oppmøte

Sentralen holder til Arne Rettedalsgate 12, rett ved Stavanger sentrum, og holder åpen fra 26. juni til 28. juli. Målet er å formidle mindre jobber og oppdrag til ungdom mellom 14 og 17 år. En god blanding av folk tar turen til lokalene, og oppmøtet har det foreløpig ikke vært noe å si på.

– Det er rundt 30 som møter opp til dagen. Halvparten av disse pleier å få jobb, forteller han.

Jobbene man får er spredt ut over hele kommunen, og er i utgangspunktet drevet av privatpersoner som ber om arbeid. Småjobbsentralen annonserer selv i aviser og sosiale medier, hvor de tilbyr ulike arbeidsoppgaver.

Det kan være snakk om alt fra luking, gressklipp og dyrepass.

– Ungdommene kommer hit mellom 08.30 og 09.00. Når klokken er 9 trekker vi jobbene helt tilfeldig, fortsetter han.

Lite å gå til

Majoriteten av jobbene som dukker opp finner sted ute. De regnfylte dagene den siste tiden har derfor preget arbeidsmengden, ifølge 24-åringen.

Entusiastisk ungdom møter stadig opp, men oppdragene har latt vente på seg flere ganger denne uka.

Mandag var det kun én jobb på blokka. Det samme var det på tirsdag. På onsdag løsnet litt, med ti tilgjengelige jobber.

Hansen er allikevel klar på at sentralen er en fin sosial møteplass.

– Vi tilbyr blant annet kortspill og Playstation. Ungdommen synes selvfølgelig det er litt skuffende når det ikke kommer oppdrag, men det er en fin plass å tilbringe tid i sommermånedene.

– Det tror jeg de setter veldig stor pris på.

Småjobbsentralen har åpne dører i sommerferien. Her kan ungdom mellom 14 og 17 år stikke innom. (Anders Ihle Tovan)

Kjente fjes

Tilbakemeldingene fra arbeidstakerne har stort sett vært veldig gode, forklarer Hansen. Han sitter med et inntrykk av at ungdommene er fornøyde, og at det gjør godt å tjene noen slanter gjennom sommeren.

– Vi ber om minst 100 kroner i timen, sier han.

Foreløpig er det rundt 90 registrerte ungdommer. Det er gode tall, mener Hansen. Påmeldingstrykket var på det aller høyeste de to første dagene, før det dabbet litt av.

– Nå er det stort sett en kjernegjeng som dukker opp.

[ Ett år gammelt barn falt fire meter fra vindu ]

[ Har identifisert levningene som ble funnet på Grødaland ]