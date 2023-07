Sniker selv om det er gratis buss

Litt over en uke har gått siden folkeregistrerte i Stavanger kommune kunne begynne å ta gratis kollektivtransport i Nord-Jæren

Nesten 44.000 har aktivert gratisbillett i Kolumbus appen, noe både Kolumbus og Stavanger kommune er fornøyd med. Men selv om busstilbudet nå er gratis er det fortsatt mange som ikke skaffer seg billett før de reiser.

– Vi håpte at alle skulle ha gyldig billett under billettkontrollen i Stavanger i forrige uke, men det viste seg at det fortsatt var 7,3 prosent som ikke hadde det, sier kundeserviceleder for Kolumbus, Kjetil Nordbø til RA.

Han forteller at de som ble tatt i kontrollen oppga at de trodde de ikke trengte billett.

– I dagene etter det først ble delt at det skulle bli gratis kollektivtransport, var det mange som bare gikk på bussene. Flere leser nok bare overskriftene i avisene så de ikke har fått med seg hvordan det fungerer, sier han.

---

Reis gratis på Nord-Jæren

Alle som er folkeregistrert i Stavanger kan reise gratis, men du må ha gyldig billett.

Innbyggerne i Stavanger kan reise gratis med buss, tog og båt.

Er du ikke fra Stavanger må du melde flytting for å blir folkeregistrert.

Har du ikke smarttelefon, kan du bruke Kolumbus-kort.

Du henter billetten på kommunen sine nettsider og åpner den med appen Kolumbus Billett.

Kilde: Stavanger kommune

---

Svært fornøyde

Selv om det er en høyere snikprosent enn forventet, viser tallene fra Stavanger kommune at mange Siddiser har fått det med seg. Så langt har 60.749 personer registrert seg i kommunens kollektivregister. Av disse har 45.033 bestilt gratisbillett og 43.636 har aktivert gratisbilletten i Kolumbus-appen.

– Det har gått som forventet. Stavanger kommune er svært dyktige og vi er veldig fornøyde, sier Nordbø.

Kommunen er også fornøyd med tallene.

– Det har gått oppsiktsvekkende bra. Kolumbus har servert oss med en løsning som fungerer, ikke helt skreddersydd for formålet, men mer enn bra nok, sier kommunikasjonsrådgiver Ståle Schjelderup i Stavanger kommune.

Ønsket er at det skal utgjøre en forskjell for innbyggerne i kommunen.

– Det vi håper på er at flere reiser kollektiv som tidligere har kjørt bil, og at de oppdager hvor enkelt og greit det er, sier Schjelderup.

Stor økning

For at folkeregistrerte i Stavanger skal få gratisbilletter kjøper Stavanger kommune opp billetter fra Kolumbus og deler ut til innbyggerne. Dette er grunnen til at det trengs billett ombord.

Uke 27, da gratisbillettene ble innført, så Kolumbus en 25 prosent økning i antall reisende i Nord-Jæren, sammenlignet med den samme uken året. På tross av dette forteller Nordbø at det er vanskelig å lese om økningen er relatert til gratistilbudet da snittøkningen i løpet av 2023 har vært på 24 prosent. Tallene inkluderer ikke tog eller hurtigbåter.

Nordbø mener at dette ikke er en ideell tid å måle effekten fordi det ikke har gått lang nok tid og fordi mange er bortreiste over sommeren.

– Det blir nok litt tidlig ennå, men det skal gjøres en evaluering av dette senere og se på hvordan tiltaket har fungert, og legger til:

– Uansett hva som er grunnen til økningen er det veldig positivt at flere velger å benytte seg av busstilbudet, sier Nordbø.

Saksbehandler i Stavanger kommune, Sivert Finsland Smeplass, hjelper de som ønsker seg fysiske kort på bussen. Mange av de er eldre. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Er forberedt

Den betydelig økning i de som benytter seg av bussene i Stavanger skal ikke ha ført til noe kapasitetsproblem. Nordbø forteller at de har fulgt med fra starten og passet på at det ikke har blitt press noe sted.

– Vi har de bussene vi har, men vi forsøker å sette inn større busser der det er nødvendig når vi har mulighet til det, sier han.

– På Nord-Jæren har vi ikke måtte gjøre noen tiltak i forbindelse med at Stavanger kommune tilbyr gratis billetter til sine innbyggere. Det har ikke vært kapasitetsproblemer så langt.

Dette har ikke vært nødvendig så langt, men de er forberedt på at det kan bli større press på tilbudet når skolene starter opp igjen til høsten.

– Tror dere at det kan bli et problem med kapasiteten senere?

– Vi tror at hvis folk bruker alle setene på bussen, tar sekken eller vesken i fanget og benytter seg av all plassen på bussen, så vil det fungere godt. Vi tror passasjerene om bord vil hjelpe oss, avslutter Nordbø.

Om det noe omstridte gratistilbudet vil utgjøre en reell forskjell på hvor mange som benytter seg av kollektive, gjenstår det å se.

