Blinkfestivalen setter rekord i år

– Det er trygt å si at Blinkfestivalen er populær. Vi vet at folk planlegger ferien ut fra når Blink er, sier sportssjef og pressesjef Arne Idland, til RA.

I år går startskuddet onsdag 2. august, og det vil være opplegg til og med lørdag 5. august.

– Vi prøver å gi folk flere grunner for å være hjemme denne ferieuken – vi satser både på barn, voksne og ungdom. Det er lett å finne noe for enhver smak, mener Idland.

Han påpeker også at det kommer mange tilreisende.

– Vi har aldri hatt så mange internasjonale løpere til stede noen gang. Vi har deltakere fra 27 forskjellige nasjoner. Det er rekord, det meste vi har hatt tidligere er løpere fra 22 nasjoner.

Han understreker at Blink 2023 har et veldig bra startfelt, og at det er mange løpere som ønsker å delta.

– For meg virker det som Blink har tatt noen viktige steg internasjonalt, og fått et sterkt fotfeste utenfor Norge også, sier han.

Arne Idland, sportssjef og pressesjef for Blinkefestivalen håper på folkefest i Sandnes. (Arne Birkemo)

Blink satser stort på barn og unge. (Svein Erik Fylkesnes / BLINK)

Størst i verden?

Idland mener Blink kanskje er det største skiarrangementet i verden, til tross for at det skjer på sommeren.

– Vi samler verdenseliten i langrenn, skiskyting og ski classics, som gjør at vi tiltrekker oss utøvere fra ulike skimiljø i ett arrangement. I tillegg har vi en klasse med barn og juniorer. Totalt sett har vi nærmere 2500 løpere i løpet av de fire dagene.

Men det er litt vanskeligere å si noe om hvor mange publikummere som ventes.

– Alt er jo gratis, og vi har ikke et godt system for telling eller registrering. Men, vi har tidligere estimert med at det er opp mot 100.000 innom festivalen over de fire dagene totalt sett. Vi vet også at konsertene har opp mot 15.000 publikummere- vanligvis, sier pressesjefen, som har troen på godt oppmøte også i år.

18 Blinkfestivaler

Blink 2023 blir den 18. rulleskifestivalen i rekken.

– Nå har vi hatt tre år på rad med mye endringer hvert år. I 2020 var ingenting lov på grunn av pandemien, da hadde vi bare et TV-produkt. I 2021 hadde vi lov til å samle litt folk, og kombinerte TV-sendingene med litt publikum. I 2022 var vi tilbake i byen igjen. Så i år kommer vi til å bygge mye på det som skjedde i Blink 2022, sier Idland.

Men noen justeringer fra fjorårets Blink blir det uansett.

– Vi bruker løypen vi hadde i fjor, men det blir enda flere aktiviteter på Ruten i år. I tillegg er NRK Super tilbake i år, med to show hver dag – på Ålgård på torsdag og i Sandnes på fredag og lørdag, sier Idland.

– Vi satser veldig mye på barn og unge, så vi har mye barneaktiviteter, understreker han.

Onsdag går startskuddet for Blinkfestivalen med Lysebotn Opp. (Atle Mork Oftedal/ BLINK)

Junior treningsleir

I år er også Blink vertskap til en internasjonal junior treningsleir, sammen med Norges Skiforbund.

– 100 juniorer fra hele verden deltar på treningssamling i Sandnes. De skal være med på konkurranser på Ålgård og i Sandnes. Den i Sandnes blir TV-sendt også på NRK, sier presse- og sportssjefen.

– NRK satser veldig på Blink i år også, og vi vet det er gode seertall på disse sendingene. Det er nok fordi det er lenge siden det har vært ski på TV, og langrenn og skiskyting er blant de mest populære TV-idrettene, sier Idland.

14 dager med rigging

Idland kan melde at forberedelsene går fint, og at de er i rute.

– Vi starter snart riggingen i sentrum. Vi bruker 14 dager på å rigge opp, og en uke på å rigge ned.

Nøyaktig hvor mange som er i sving for å få festivalen til å bli en suksess kan ikke Idland svare på, på stående fot.

– Men det er mange. Vi har mye folk fra idretten – alle klubbene som driver med langrenn og skiskyting lokalt stiller opp på dugnad, sier Idland.

Høydepunkt og tips

– Hva ser du på som høydepunktene?

– Det var et vanskelig spørsmål. Det er jo veldig spektakulært og kjekt inne i Lysebotn. TV-sendingene der er veldig populære. Men når man tenker på folkefest er det lørdag som er den store dagen, med mye folk hele dagen og på kveldstid. Også er vi stolte av det vi har klart å skape på Ålgård – med nærmere 5000 på konserten der, og mye folk på dagen. Nei, jeg tror ikke jeg klarer bare peke ut en ting – det er såpass forskjellige dager, hvor hver dag har sine særpreg … Det er det som gjør totalen veldig bra, sier Idland.

– Har du noen råd eller oppfordringer til publikum?

– Ta med familien, kom på festivalen og kos dere. Det skal være godt med tilbud for hele familien, og det kommer folk fra hele regionen. Det er veldig enkelt å ta toget rett inn på Ruten i Sandnes. Ellers er det lurt om du skal ut til Lysebotn og være der i god tid – det er mye logistikk her. Også er det kjekt om folk tar med flagg, jubler og lager litt ekstra Tour de France-stemning når skiløperne kommer i mål.

---

Dette er Blink-programmet

*Foreløpig program, endringer kan komme.

Onsdag 2. august – BLINK Lysebotn Opp

11:30: 1 og 2 km jenter og gutter

12:15: 7,5 km skøyting kvinner senior, kvinner junior

14:00: 7,5 km staking kvinner og menn senior

15:30: 7,5 km skøyting menn senior og menn junior

Premieutdeling på Øygardstøl etter målgang

Torsdag 3. august – BLINK CLASSICS på Ålgård

15:00-23:00: Folkefest på Ålgård. Aktiviteter for barn og unge

15:00-15:45: Show med Superbussen og Fantorangen

17:00-17:45: Show med Superbussen og Fantorangen

18:45: Start BLINK CLASSICS

20:45: Estimert målgang BLINK CLASSICS

21:15: Gratiskonsert med deLillos

Fredag 4. august – BLINK i Sandnes Sentrum

07:30-14:20: Konkurranser for aldersbestemte klasser og junior, langrenn og skiskyting

12:00-21:00: OBOS Kid Camp: Aktiviteter for barn og unge i nye Rutenparken

14:00-14:45: Show med Superbussen og Fantorangen i Rutenparken

14:30-15:15: Innskyting: Skiskyting elite

15:30-15:50: Langrenn: Prolog kvinner og menn

15:55-16:50: Skiskyting: Skyteduell kvinner og menn

17:00-17:45: Show med Superbussen og Fantorangen i Rutenparken

17:10-18:25: Skiskyting: Supersprint kvalifisering elite kvinner og menn

18:25-18:55: Langrenn: 10 km fellesstart kvinner

18:55-19:45: Skiskyting: Supersprint finale kvinner og menn

19:45-20:25: Langrenn: 15 km fellesstart menn

20:45: Premieutdeling

21:00: Gratiskonsert med Kurt Nilsen

Lørdag 5. august – BLINK i Sandnes Sentrum

07:40 -14:20: Konkurranser for aldersbestemte klasser og junior, langrenn og skiskyting

11:00-12:00: Gratis brunsj

12:00-21:00: OBOS Kid Camp: Aktiviteter for barn og unge i nye Rutenparken

12:00-12:45: Show med Superbussen og Fantorangen i Rutenparken

14:15-15:00: Premieutdeling aldersbestemte klasser i Rutenparken

14:30-15:15: Innskyting: Skiskyting elite

15:20-15:40: Langrenn: Prolog kvinner og menn

15:45-17:37: Skiskyting: Kvartfinaler fellesstart kvinner og menn

16:00-16:45: Show med Superbussen og Fantorangen i Rutenparken

17:44-19:20: Langrenn: Kvartfinaler og semifinaler sprint kvinner og menn

19:22-20:08: Skiskyting: Semifinaler fellesstart kvinner og menn

20:10-20:23: Langrenn: Finaler sprint kvinner menn

20:25-21:05: Skiskyting: Finaler fellesstart kvinner menn

21:25: Premieutdeling

21.45: Gratiskonsert med Postgirobygget

---