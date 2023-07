Nytorget park: Slik påvirker byggingen deg

Forrige uke ble gjerder og veisperringer satt opp i området rundt St. Petri kirken i Stavanger. Kort tid etterpå var arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsanlegget i full gang.

Og arbeidet er ikke over med det første. Anleggsarbeidet, som altså er en del av oppgraderingen til Nytorget park, skal foregå i flere etapper fram mot byjubileet i 2025.

– Når vi nå skal opparbeide den nye parken, må Stavanger kommune også skifte ut og legge om hele vann- og avløpsnettet (VA-anlegget) i grunnen under Nytorget og i noen sidegater. Arbeidet skjer i etapper, så vi ikke stenger flere viktige gater enn vi må samtidig, opplyser kommunen på sine nettsider.

Her er planen for utskiftingen av vann- og avløpsanlegget:

Fra og med 3. juli til tidlig på høsten 2023: Del av Hospitalgata, ABC-gata og i gata forbi Petrikirka. Bergelandsgata til og med krysset ved Hetlandsgata.

Del av Hospitalgata, ABC-gata og i gata forbi Petrikirka. Bergelandsgata til og med krysset ved Hetlandsgata. Fra tidlig høst til ut året 2023: Deler av Langata, og på begge sider av Pedersgata.

Deler av Langata, og på begge sider av Pedersgata. Fra nyttår til utpå våren 2024: Nytorget.

[ Detaljer i planene for Nytorget er klare ]

Oversikt over hvilke veier som blir berørt av arbeidet. (Stavanger kommune)

[ Dette er økonomens flyttetips ]

Krevende arbeid

– Hvordan er det å være i gang med første del av arbeidet med Nytorgets oppgradering?

– Det er alltid kjekt å gå i gang med nye prosjekter og spesielt her på Nytorget som så mange er opptatt av. Nytorget Park blir en viktig møteplass i sentrum når den står ferdig, sier Anders Salte til RA.

Salte er nabokontakt for arbeidet med Nytorget park for Stavanger kommune.

– Arbeidet vi gjør nå er utskifting av rørene i bakken, slik at dette er på plass og ferdig før man begynner med opparbeidelsen av selve parkområdet, forklarer han.

Den første uken med arbeid har gått bra, ifølge Salte.

– Men det er alltid krevende og utføre så omfattende arbeider i bykjernen hvor både er beboere og næring blir påvirket, påpeker han.

Likevel gjør han det klart at de har fått ut informasjon i forkant, både via nettside, plakater i nærområdet og fysiske besøk som naboer og berørte har satt pris på.

– Generelt sett er beboerne veldig tålmodige med oss og viser stor forståelse for arbeidet vi gjør, og de fleste ser fram til det flotte parkområdet som kommer, sier Salte.

Stavanger kommune har satt opp skilt for å informere om arbeidet. (Tonette N. Haaland)

[ Kontoret ble tagget ned: – Propaganda ]

Takker for tålmodigheten

– Har det vært noen utfordringer så langt?

– Arbeidet er enda i tidlig fase og det har per nå ikke dukket opp noen utfordringer utover det som er å forvente når man bytter ut gamle avløpsrør, sier Salte.

– Generelt går arbeidet bra og vi må takke innbyggere og berørte for tålmodigheten de viser. Det vil alltid dukke opp utfordringer underveis, men her har vi dyktige fagfolk på plassen som løser utfordringene som dukker opp og informerer berørte naboer fortløpende, legger han til.

Fra og med 3. juli 2023 pågår det anleggsarbeid i gater tett på Nytorget. (Tonette N. Haaland)

Konsekvenser

Kommunen har laget en oversikt over konsekvenser for beboere, næringsdrivende, trafikanter og besøkende under arbeidet med vann- og avløpsnettet:

Det blir omlegging for biltrafikk.

Syklister og gående blir også berørt, på grunn av svært dype grøfter.

Endringer i trafikkmønsteret vil skje underveis i arbeidet, og man må følg skiltet omkjøring.

Kolumbus vil ha alternative traseer for berørte bussruter.

Når Nytorget Park er ferdig opparbeidet blir hele Nytorget bilfritt.

Det blir ikke parkeringsmulighet for syklister på øvre torg når arbeidet starter. Men man kan gjerne bruke sykkelparkeringen ved Petrikirken.

Også annet arbeid med å opparbeide parken fører med seg midlertidige ulemper for dem det berører, som begrenset atkomst, støy, støv og anleggstrafikk.

Under arbeidet med vann- og avløpsnettet blir det omlegging for biltrafikk. (Tonette N. Haaland)

Slik blir den nye parken

Opparbeidelsen av Nytorget park strekker seg fra og med Langgata i øst til og med Hospitalgata i vest.

På Stavanger kommune sine nettsider står følgende om parken:

På øvre torg skal det etableres en grønn park for lek og rekreasjon, der eksisterende trær blir bevart. I tillegg planter kommunen flere mindre trær og busker.

Nedre torg blir en bilfri ferdselssone for gående og syklende. Det blir regnbed med mindre trær og beplantning, og gode plasser for uteservering. Her vil det bli rom til mange typer aktiviteter. Petrikirka får plass for arrangementer utendørs.

Både øvre og nedre del av torget blir bilfritt, med nødvendig unntak for varelevering og utrykningskjøretøy.

Den hundre år gamle jugendmuren mellom nedre og øvre torg, med sin majestetiske rekke av trær, er en viktig del av Nytorgets identitet i dag, og blir det også i framtiden.

Arbeidet skjer i etapper, så kommunen ikke stenger flere viktige gater enn de må samtidig. (Tonette N. Haaland)





På Nytorget kan man skanne en QR-kode for å lese mer om Nytorget park. (Tonette N. Haaland)

Veien er stengt flere steder ved Nytorget. (Tonette N. Haaland)