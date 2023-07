Derfor er det kaldt når du hopper i sjøen

– Det kommer en kald strøm fra Skagerrak og inn mot Stavanger. Hvorfor den er kaldere akkurat nå vet vi ikke, men det er noe som skjer ganske ofte i byen.

Det forteller Dina Stabell, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, til RA.

12. juli får Stavanger sin høyeste sjøtemperatur mellom klokken 15.00 og 19.00. Da er det 14,8 grader og noe rolig sjø, ifølge instituttet.

Det er lavere enn i byer både nord og sør for Stavanger, som ligger og vaker mellom 15 og 20 grader.

I Bergen ligger temperaturen på 16,2 grader klokken 17.00, mens den er enda høyere i Kristiansand på det samme tidspunktet. Her vil det bli opp mot 18 grader i vannet.

[ Jobber med parkeringsløsninger for elsparkesykler ]

Ustabilt vær

Siddisene må belage seg på ustabilt vær de neste dagene. Langtidsvarselet til Yr spår regn så langt øyet kan se – med noen få lysglimt.

– Det ser ut til at det skal fortsette med ustabilt vær med byger og muligheter for torden framover. Solen kan titte fram innimellom, fortsetter Stabell.

Temperaturen samsvarer foreløpig med en typisk julimåned, ifølge meteorologen. På regnfronten kan det imidlertid se en dråpe verre ut.

– Per nå ser det ut til at det kan bli litt mer nedbør enn normalt, sier hun.

Stavanger-folket må belage seg på enda flere regnfylte dager fremover. (Jon Kristian Fadnes)

Godt å være svensk i Norge – eller?

Anne, Ferida, Roland og Gert er blant flere som har tatt turen til Solastranden onsdag formiddag. Her blir de møtt av vind, bølger og en temperatur på 16–17 grader.

De tre sistnevnte har tatt turen helt fra Sverige. Været tilsier gode forhold for surfing, kiting og seiling. Men kanskje ikke helt for bading? Majoriteten av gjengen er klokkeklare på at de ikke skifter til lettere plagg helt enda.

– Det må være minst 20 grader før jeg bader, sier Ferida.

Gert forteller at han ikke legger på svøm før gradestokken viser 25 grader. Han liker Stavanger, men er ikke like positiv til prisene. Og ikke minst klimaet.

Gjennomsnittstemperaturen i nabolandet ligger i dag på 22 grader. Roland synes på sin side at overgangen har gått helt fint.

– Vi kom til Stavanger i går. Foreløpig har jeg ingen problemer med verken temperaturen på land eller i havet. Jeg kunne gjerne badet nå.

Anne bor i Stavanger, og reagerer ikke i særlig stor grad på det varierende Stavanger-klimaet. At det regner, blåser og er småkjølig er hun vant til etter mange år i byen.

– Juli er alltid en dårlig måned i Stavanger, så dette er ikke veldig overraskende, sier hun.

[ Fant beruset mann i skap ]

[ Forbrukerøkonomens flyttetips: - Sett deg inn i hva ting koster ]