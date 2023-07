Kontoret til Antirasistisk Front ble tagget ned

Forrige uke, trolig natt til tirsdag 4. juli, ble kontoret til Antirasistisk Front i Stavanger tagget ned. Kontoret ligger i Vaisenhusgata i Stavanger sentrum.

Nina Narvestad, leder av Antirasistisk Front, og styremedlem Toril Øvregaard Kvæven, sier til RA at taggingen trolig har blitt utført av nazister, og viser til at flere hakekors – altså et nazistisk symbol, var tagget på bygget.

– Alt er nå fjerna. Tilfeldige forbipasserende og naboer ble med oss å fjerne, sier Narvestad.

Hun påpeker at forholdet vil bli anmeldt, og at de har vitner.

– Vi har god tro på at vi finner ut hvem som har gjort dette, sier de.

Det ble tagget hakekors på lokalene til Antirasistisk Front. (Tonette N. Haaland)

Skjer flere steder

Narvestad og Øvregaard Kvæven sier nazismen skulle vært død i 1945.

– Årsaken til at noen få sjeler ennå blir hjernevasket av denne hatpropagandaen, er at samfunnet ikke har slått skikkelig ned på disse kreftene. Norge har forplikta seg til å forby rasistisk organisering, sier de.

Begge mener taggingen viser hvor viktig arbeidet til Antirasistisk Front er.

– Har lignende ting skjedd før?

– Ikke mot våre lokaler, men vi har gjennom flere år fått inn opplysninger om nazi-tagging og oppsetting av naziklistremerker/plakater over store deler av Sør-Rogaland. Dette har vi tatt bort, i tillegg har andre lokale personer også skrapt bort dette. Kolumbus har også rydda bort nazi-agitasjon på Ruten i Sandnes, sier Narvestad.

Kolumbus bekrefter at de tidvis må fjerne uønsket tagging og oppslag fra rutetavlene, og at det en sjelden gang kan være nazistiske symboler.

– Ødelegger liv

– Rasisme ødelegger livet til mange mennesker. Rasistisk propaganda har tatt liv i Norge, som 22. juli-ofrene, Benjamin Hermansen, Johanna Ihle Hansen som ble drept av sin egen stebror, og de norske jødene, påpeker Narvestad.

Hun sier videre at man møter rasisme i mange former, alt fra bemerkninger på bussen, på fest, og til fascistorganisasjoner som omtaler folk fra andre land som «skadedyr.»

– Og noen skifter navn for å komme på jobbintervju, påpeker Øvregaard Kvæven.

– Rasistiske organisasjoner skal forbys, og Norge har allerede forplikta seg til dette gjennom FNs rasediskrimineringskonvensjon og vår egen paragraf 185 i straffeloven.

Nå forventer de en oppklaring i saken, og ber publikum om å tipse dem om de vet om nazistisk aktivitet eller personer, og dersom man kommer over propaganda.

De sier også at de setter stor pris på all støtten de har fått fra naboer og lokalbefolkningen i Stavanger i forbindelse med saken.

– Ingen nazister i våre gater!, sier de avslutningsvis.

Antirasistisk Front fikk hjelp av naboer og forbipasserende til å fjerne taggingen. (Tonette N. Haaland)