Jobber med parkeringsløsninger for elsparkesykler

Rune Askeland (MDG), leder i utvalg for miljø og utbygging, sier at kommunen prøver å finne en passende ordning.

– Kommunestyret har vedtatt en egen forskrift om elsparkesykler. Her åpnes det blant annet for dedikerte parkeringsplasser i sentrum, sier han.

Han forteller at intensjonen til utvalget er å lette på presset i sentrum, og spre det utover både byen og kommunen. Arbeidet med å jobbe fram en forskrift startet for et par år siden, i håp om å unngå det man eksempelvis har sett i Oslo.

– Funksjonshemmedes råd, politikere og andre aktører har vært med i prosessen. Tilbakemeldingene på forskriften har vært gode, og løsningene er absolutt på gang, sier han.

Voi, Ryde og Tier er de tre aktørene som får lov til å drive med utleie av elsparkesykler i kommunen. (Anders Ihle Tovan)

Jobber med GPS-løsning

Planen videre er å innføre GPS-løsningen GeoFence, hvor man må forholde seg til dedikerte parkeringsplasser. Gjør man ikke det, fortsetter taksameteret å rulle.

– Jeg skulle gjerne sett at dette ble innført tidligere. Det positive er at partiene er på bølgelengde, og flere av dem kommer med gode innspill.

Askeland forklarer at han har ingen problemer med å forstå at folk er forbannet på at det ligger elsparkesykler strødd rundt omkring i sentrum. Hvis situasjonen ikke bedres, kan enda strengere tiltak bli en realitet.

– Det kan for eksempel være snakk om å redusere antall utleieaktører i sentrum. Allikevel tror jeg at forskriften vil føre til at det blir større spredning, og mitt inntrykk er at kommunen har en god dialog med utleierne.

Rune Askeland (MDG), leder i utvalg for miljø og utbygging. (Kathinka Skott Hansen)

Rimelig politikk

– En annen løsning vi ser på er dynamisk prising. Det kan for eksempel være at det blir billigere å kjøre sparkesykler ut av sentrum, kontra inn.

MDG-politikeren mener at byen har en passelig restriktiv politikk, og understreker at det er begrenset hva politikere og administrasjonen kan gjøre. Den viktigste oppfordringen er at folk må ta hensyn.

– Jeg ser ofte folk uten hjelm eller med to på sparkesykkelen. Her er det viktig at kommunen kommer med god og relevant informasjon.

Voisann. Selskapet er ute hver eneste dag og rydder i sparkesykler som har veltet eller står feilparkert. (Anders Ihle Tovan)

Voi: Blir advart

– Vi har sensorer på syklene som varsler når de har falt. Vi rykker ut i det øyeblikket de ligger strødd.

Det sier Øystein Sundelin, daglig leder i Voi, til RA.

De er en av leverandørene, sammen med Tier og Ryde, som har lov til å drive utleie av elsparkesykler på kommunal grunn i Stavanger. Hver leverandør kan ha utplassert inntil 250 sykler i byen, og tar flere grep for å få orden på parkeringstrøbbelet i byen.

– Brukere som konsekvent parkerer dårlig merker vi gjennom bildet som tas når man parkerer. Her har vi et prikkbelastningssystem, som blir strengere og strengere etter hver advarsel. I ytterste konsekvens blir man utestengt.

Han forteller at de rydder i byen hver eneste dag, og at sykler som bør flyttes blinker hvitt. Hvis brukerne velger å bidra får de belønning i form av en gratis tur.

Øystein Sundelin, daglig leder i Voi, forteller at de tar flere parkeringsgrep. (Aslak Borgersrud)

Kommet for å bli

Sundelin er åpen for dedikerte parkeringsplasser, men forklarer at de foreløpig forholder seg til insentiverte parkeringssoner. Dette innebærer at man får ulike fordeler om man parkerer der. Det kan for eksempel være rabatterte eller kostnadsfrie turer.

– Togstasjonen i sentrum er en av disse plassene. Det lønner seg å ta i bruk de anbefalte sonene. Det vil brukerne over tid spare penger på, fortsetter han.

Han synes situasjonen med gratis kollektiv i Stavanger er spennende, og tror at selskapet kan dra nytte av det. Elsparkesykler beskriver han som viktig for både transport og utslippsmål.

– Bussen tar deg fra holdeplass til holdeplass. Vi tar deg videre. Flere brukere av kollektivtransport betyr gjerne flere brukere av elsparkesykler.

Han er tydelig på at utviklingen de siste årene har hatt en positiv kurve. Tidligere var det langt mer kaotisk, ifølge ham.

– Både vi og brukerne blir flinkere og flinkere, og kommunikasjonen med kommunen blir bedre.

