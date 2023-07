Derfor tar Utrykningspolitiet sommergrep

1. juni i år gikk startskuddet for Aksjon grønne veier, hvor de operative mannskapene i politiet prioriterer fartskontroller på Europa- og riksveier. Fokuset ligger på høyhastighetssoner.

Morten Oseland, politioverbetjent i Utrykningspolitiet (UP), er tydelig på at dette er ekstra viktig i sommermånedene.

– Det er flere på veiene, og flere folk i bilene. Det resulterer i flere distraksjoner. Disse veiene er dobbelt så ulykkesbelastet som fylkesveiene, og mer enn sju ganger så belastet som de kommunale, forklarer han.

[ Frigir navn etter dødsulykke ]

Kritisk periode

I fjor omkom det 48 personer på norske veier i sommermånedene. Det er det høyeste antallet siden 2016. Også antall MC-ulykker med dødelig utfall økte. 12 av 21 dødsulykker skjedde om sommeren. Oseland har selv vært til stede når det går galt.

– Det er alltid like forferdelig og tragisk. Vi ønsker ikke en gjentakelse av fjorårets tall, fortsetter han.

Han er opptatt av den forebyggende effekten trafikkontroller har. Jo flere som ser politiet, jo bedre er det, ifølge ham. Det er også grunnen til at de velger å ha både mer synlige og lengre kontroller.

– Hvis de ser oss tidlig kjører de forhåpentligvis fint videre. Dette kommer til å bli prioritert framover – ikke bare i sommermånedene.

Viktig å være på vakt

De viktigste fokusområdene til UP er laserkontroll, atferdskontroll og ruskontroll. Oseland forteller at det ofte viser seg at unge menn er gruppen som har en tendens til å miste førerkortet, spesielt i forbindelse med høy fart. Det å være på vakt når man kjører er veldig viktig, mener han.

– I flere tilfeller passerer bilene hverandre med en avstand på en halv meter. Man må være ekstremt fokusert når man sitter bak rattet.

Politioverbetjenten forklarer at de gjennomfører både rus- og trafikkontroller på morgenen, formiddagen, kvelden og om natten. De gir seg ikke før de får tilstrekkelig effekt, og kan gjerne stå på de samme plassene to-dager etter hverandre.

– Når mange folk har sett oss, og vi føler at farten går ned, er vi fornøyde. Et eksempel på dette er Solasplitten, hvor vi har stått mye. Men vi kommer selvsagt til å stå der framover også.

– De beste kontrollene er de gangene vi gir få eller ingen forenklede forelegg, fortsetter han.

Morten Oseland Oseland er klar på at trafikkontroller har en forebyggende effekt. (Anders Ihle Tovan)

Dyre dommer

Å kjøre for fort kan koste deg dyrt. Trår man for hardt på pedalen, kan man risikere forelegg på flere tusen kroner. Ifølge Lovdata koster 90 kilometer i timen i 70-sone deg 6700 kroner. Kjører man mellom 36- og 40 kilometer i timen for fort i 90+-sone, må man ut med 15.100 kroner.

– Det har blitt veldig dyrt, og vi har tatt til etterretning at noen har et annet syn på bøtesatsene. Allikevel forblir vår håndhevingspraksis uendret, sier Oseland.

– Hva er reaksjonene til folk som blir tatt?

– De har stort sett forståelse for den jobben vi gjør. Vi får også enormt mange positive tilbakemeldinger for at vi har disse kontrollene.

Økt intensitet

Ruskjøring er et annet område UP i høyeste grad prioriterer. Også her har intensiteten økt kraftig i sommermånedene. Det å ha kontroller hver eneste dag har en klar, preventiv effekt, understreker Oseland.

– Vi starter og avslutter ofte vakten med kontroller. Sannsynligheten for å bli innblandet i en trafikkulykke er 68 ganger høyere når man er ruset.

Han forteller at mange brenner seg dagen derpå, og tydeliggjør at man ikke bør forholde seg til 12-timersregelen om man skal ta seg en kjøretur etter en fuktig kveld. Her har politioverbetjenten et klart råd:

– Er du i tvil om du er edru? La bilen stå.

Politibil Denne bilen kan du komme til å se ofte fremover. Utrykningspolitiet har flere kontroller i sommermånedene. (Anders Ihle Tovan)

Jobber for nullvisjon

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken har vært grunnlaget for Regjeringens trafikksikkerhetsarbeid siden 2001. Dette er også noe politiet, med sine samarbeidsaktører, jobber målrettet, systematisk og kunnskapsbasert for å oppnå.

– Selv om vi opplevde dårlige resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Vi må fortsette å ha tro på at det vi gjør fungerer. All trafikksikkerhet handler i bunn og grunn om å ta vare på hverandre. Én drept eller skadd i trafikken er én for mange, poengterer Oseland.

– Hvilke råd har du til folk i trafikken?

– Kjør rusfritt og forsiktig. Bruk bilbelte. Respekter fartsgrensene. Vær oppmerksom, og ikke la løse gjenstander ligge i bilen.

[ Prisene opp 6,4 prosent: - Virkelig ikke bra ]

[ Nevland: - Har vært interesse for ham i et år ]