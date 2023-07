Kjør forsiktig i sommer

I fjor omkom det 47 mennesker i trafikken i sommermånedene mellom juli og september. Av 12 som omkom i ulykker i Stavanger i fjor, var fire av de i løpet av sommermånedene.

– Folk må være klar over at det er sommeren, ikke vinteren, som er på ulykkestoppen både når det gjelder antall omkomne og hardt skadde. Ikke la deg lure av fint vær og gode kjøreforhold, advarer pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Grunnen til at ulykkene øker om sommeren har ikke Trygg Trafikk et entydig svar på, men Steen forteller at det antakeligvis er en sammensetning av flere årsaker.

– Det vi vet er at det er flere utforkjøringer. Om sommeren har flere av de som dør for stor fart, er påvirket av rus og mangler bilbelte, fortsetter pressesjefen.

Basert på ulykkestall fra 2009 til 2022 kan Steen konkludere med at de alvorlige ulykkene øker med opp mot femti prosent om sommeren. I Rogaland er økningen litt lavere med rett over 40 prosent.

– Det viser tydelig hvor viktig det er å ta fram dine beste egenskaper som sjåfør og tenke sikkerhet hele veien.

Christoffer Solstad Steen sitt beste tips er å ta det med ro i trafikken i sommer. (Trygg Trafikk)

Ta det med ro

På tross av mange ulike grunner til at ulykkene øker, legger Steen spesielt vekt på at folk må unngå å kjøre for fort. Han forklarer at om vinteren kjører flere antakeligvis forsiktigere fordi de er bekymret for glatte veier. Når vinterutfordringene forsvinner, tror han at mange tråkker hardere på gassen.

– Det å kjøre for fort er noe av det farligste du kan gjøre, om det så er fart over fartsgrensen eller for høy fart etter forholdene. I perioden 2012 til 2021 var høy fart en medvirkende årsak i 33 prosent av alle dødsulykkene. Høy fart øker sjansen for at en ulykke skjer og skadeomfanget når det først er et faktum, avslutter han.

Det aller viktigste tipset Steen har til sjåførene i sommer, er å ta det med ro.

– Da er du bevisst på hastigheten din og lar deg ikke stresse til å ta unødvendig risiko ved for eksempel en forbikjøring. La bilturen bli en del av reisen, det er det heiteste tipset jeg har.

I sommermånedene er det også flere på motorsykler som utgjør en del av ulykkesstatistikken. Men Steen har en god nyhet.

– Det er færre drepte på MC i år enn i fjor. Vi tar alle gladmeldingene vi kan få, sier Steen.

Flere Trygg Trafikk-tips:

Hold farten: Å holde fartsgrensen og tilpasse farten etter forholdene er det enkleste du kan gjøre.

Å holde fartsgrensen og tilpasse farten etter forholdene er det enkleste du kan gjøre. Hold fokus: Å kjøre bil krever full konsentrasjon. Sett mobilen i bilmodus, og overlat til passasjerene å skifte musikk, bruke karttjenester, trøste urolige barn og lignende.

Å kjøre bil krever full konsentrasjon. Sett mobilen i bilmodus, og overlat til passasjerene å skifte musikk, bruke karttjenester, trøste urolige barn og lignende. Hold avstand: Sommeren betyr ofte tettere trafikk. Da er det viktigere enn noen gang å ha god avstand til bilen foran og huske telleregelen: 1001, 1002, 1003.

Sommeren betyr ofte tettere trafikk. Da er det viktigere enn noen gang å ha god avstand til bilen foran og huske telleregelen: 1001, 1002, 1003. Hold deg i køen: Det er lite å hente på unødvendige forbikjøringer, annet enn å irritere andre og skape farlige situasjoner.

Det er lite å hente på unødvendige forbikjøringer, annet enn å irritere andre og skape farlige situasjoner. Hold konsentrasjonen oppe: Ta pauser, sov gjerne 15 minutter hvis du blir trøtt og hvil 45 minutter for hver fjerde time du kjører. Drikk vann og spis sunt – sukker gjør deg bare sløv.

