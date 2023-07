Her kommer nye hurtigladere - og prisen senkes

Etterspørselen etter hurtigladere øker. For å bidra til å dekke det økende behovet setter Lyse opp 22 nye hurtigladere i år, fordelt på seks ulike steder i Rogaland og Agder.

Det melder Lyse i en pressemelding fredag.

– Overgangen fra fossildrevne til elektriske biler er helt sentralt for å nå klimamål, og økende antall elbiler gjør at ladeinfrastruktur blir en viktig del av ryggraden i samfunnet. Vi forventer at lading på offentlige steder etter hvert blir like samfunnskritisk som det strøm-, fiber- og mobilnett er i dag. Lyse vil naturligvis bidra til dette, og i år setter vi opp rekordmange hurtigladere i Rogaland og Agder, sier administrerende direktør i Lyse Energi, Ane Marte Hausken, i en pressemelding.

6. juli reduserte selskapet også ladeprisen til 6,99 kroner/kWh, og er med det et av de rimeligste alternativene, ifølge Lyse.

– I Bilkraft-samarbeidet mellom Eviny og Lyse får kunder ladebonus for hver 10. lading, i tillegg får strømkunder hos Lyse 10 prosent rabatt ved Lyse-ladere gjennom Bilkraft, påpekes det i pressemeldingen.

Her kommer laderne

En av de nye hurtigladerne fra Lyse kommer på Storhaug i Stavanger. Her etablerer kommunen et mobilitetspunkt, med hurtigladere og andre ladepunkter for bil og sykkel til både publikum og Kolumbus sine bysykler og delebiler.

– Et mobilitetspunkt plasseres et sted der det ikke er mulig å lade hjemme, for eksempel i områder med soneparkering. Dette er et pilotprosjekt hvor vi har et godt samarbeid med Stavanger kommune og Kolumbus, sier Hausken.

Siden 2018 har Lyse bygget 12 hurtigladestasjoner i Rogaland, med til sammen 41 hurtigladere. Først ute var på Lura i 2010, som var Norges aller første hurtigladestasjon. Nå i 2023 setter Lyse opp 22 nye hurtigladere på seks ulike steder i Rogaland og Agder:

Storhaug mobilitetspunkt ved Saudagata, planlagt drift i august

Hommersåk ved Bryggen senter, planlagt drift i september

Sirdalen ved Ådneram fjellbutikk, planlagt drift i september

Lyngdal ved Alti kjøpesenter, planlagt drift i november

Haugesund ved Raglamyr kjøpesenter, planlagt drift i november

Varhaug ved Spar-butikken, planlagt drift i november

– Vi er opptatt av tilgjengelighet og universell utforming, og alle nye ladestasjoner vil få kortbetaling, i tråd med nye krav, sier Hausken.

– Dette er bare starten

Lyse planlegger flere ladestasjoner som kan bli aktuelle i løpet av året. Når Lyse vurderer hvor nye ladestasjoner skal settes opp, ser de både på kjøremønster og servicetilbud i omgivelsene. Kapasiteten i strømnettet er også helt avgjørende.

– I tillegg til å bygge hurtigladere regionalt leverer Lyse også ladeinfrastruktur og betalingsløsninger til borettslag, bedrifter og boligutbyggere i hele landet. Det er et stort behov for å tilrettelegge for framtidsrettet ladeinfrastruktur og betalingsløsninger for beboere og andre brukere. Norge har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land, men vi er fortsatt bare i startfasen for å møte alle behovene relatert til elbillading, sier Hausken.

