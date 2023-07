Trær i trøbbel

– Tilstanden til trærne i Stavanger er forholdsvis bra, og det gjøres en stor innsats fra kommunen når det kommer til sikring av trær som krever nærmere oppfølging og vedlikehold.

Det sier Espen Løland Strohmeier, arborist – altså en spesialist på trær – i Stavanger kommune.

En stor del av jobben han gjør går ut på å utføre systematiske vurderinger av trebestanden i byen. Han forteller at trærne som er undersøkt i kommunen per nå er trygge. Men det kan allikevel dukke opp uforutsigbare hendelser i forbindelse med dårlig vær eller lignende.

– Trær er levende vesener. Mye nedbør i form av snø eller kraftige vindkast kan resultere i at greiner faller, forklarer han. Løland Strohmeier anbefaler at man ikke bør oppsøke områder med trær når det lyner eller er meldt mye vind.

Flere flotte trær i byen

Løland Strohmeier er tydelig på at kommunen gjør det de kan for å la de ærverdige Stavanger-trærne leve så lenge som mulig, og at sikkerheten blir ivaretatt etter beste evne.

– For å ivareta sikkerheten utfører vi forebyggende tiltak for sikring av de ærverdige trærne. Alternative tiltak kan blant annet være at trær blir sikret med en dynamisk eller statisk bardunering i trekrone, slik at sannsynligheten for fallende grener blir redusert.

– Trær blir også beskåret eller fjernet ved behov. Fjerning av ærverdige trær er siste utvei og utføres når sikkerheten ikke kan ivaretas på en annen måte, fortsetter arboristen.

I noen tilfeller utfører de også kraftige beskjæringer hvor man kan se at det kun står igjen en trestamme.

– Det ser kanskje ikke så estetisk pent ut, men det vil fortsatt være et forebyggende tiltak for bevaring av det biologiske mangfold. Trær er et naturlig habitat for fugler, insekter, sopp, mose og lav. Dette mangfoldet er noe vi streber etter å tilrettelegge for, forklarer han.

Stavanger kommune måtte sikre trær i Ledaal-parken på Eiganes for en drøy uke siden. (Stavanger kommune)

Skummel rotsykdom

Det mystiske navnet phytophthora er sannsynligvis ikke kjent for mange. Den tilhører en slekt av bladskimmelsopper, og skaper råteutfordringer for de frodige skogene i Stavanger-området. Den sprer seg lett, og har de siste årene tatt knekken på flere trær i Vålandsskogen.

Aina Hovden Lunde, natur- og friluftslivsrådgiver i Stavanger kommune, forteller at kommunen årlig kvitter seg med sårbare trær som utgjør en sikkerhetsrisiko langs turveier i skogen.

– Vi følger nøye med, og fjerner svekkede trær. Arbeidet foregår mest på vinteren, da det er minst fare for smitte på maskiner og utstyr.

Kommunen fikk forskningsrapport

I 2015 ble det påvist skader av phyophtora på bøk i skogen, og i 2019 fikk kommunen en rapport, utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), hvor de fikk en strategi for videre utvikling.

– Er phytophthora fortsatt et stort problem?

– Det kan resultere i at trær forsvinner. Det er absolutt problematisk. Vi ønsker å beholde Vålandsskogen slik den er.

– Hvilke tiltak har dere for å begrense spredningen?

– Da går det primært på å vaske utstyret vi bruker i skogen. Etter anbefaling fra NIBIO har vi valgt å plante både bøketrær og andre sorter for å gjøre skogen mer robust. Trærne blir ikke så utsatt når vi planter variert.

NIBIO foreslo den gang å ta hensyn til de ulike behovene knyttet til området. De konkluderte med at kommunen bør beholde og pleie bøkeskog i sentrale og nordlige deler av skogen, utvide skogen mot ytterkantene, få noen innslag av eik på glisne områder, og etablere skogbryn rundt.

Offentlig treregister

Hovden Lunde forklarer at de har egne arborister som er ute på sommerstid og registrerer by- og gatetrær. Hun understreker at kommunen ønsker så mange bytrær som mulig.

Det såkalte treregisteret skal etter hvert bli tilgjengelig for publikum.

– Vi håper det blir klart i løpet av det nærmeste året, sier hun.

Hun forteller videre at kommunen også har vært i kontakt med det svenske firmaet i-Tree, som kartlegger fordeler med forskjellige trær.

– Det kan for eksempel være snakk om hvor mye karbondioksid ulike tresorter binder.

