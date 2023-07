Slik har gratis buss gått de første dagene

– Vi er veldig fornøyde med at dette har gått så å si knirkefritt til nå, sier kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Ståle Madland Schjelderup, til RA.

Han peker på flere grunner til at det har gått såpass bra.

– Takket være noen titalls tusen som selv henter billettene til egen mobiltelefon, takket være tålmodige andre som noen ganger må stå litt i kø for å få hjelp, takket være fantastiske folk i innbyggerservice, IT-avdelingen vår, Kolumbus, Entur, GoAhead, som alle bidrar til at folk som reiser finner fram til gratisbillettene og reiser kollektivt.

– Har det vært noen utfordringer da?

– Ja, masse utfordringer, og mange spørsmål, ikke minst de første par dagene. Det har roet seg litt nå, men vi vet jo det kan dukke opp nye ting vi ennå ikke har tenkt på akkurat idet vi senker skuldrene. Vi tar alt som det kommer og har fått gode rutiner på å ta raske avgjørelser, sier Schjelderup.

Kari Nessa Nordtun ordfører i Stavanger (Ap) (Stein Roger Fossmo)

Mye tilbakemeldinger

Stavanger kommune får inn respons på tilbudet hele tiden – på nettsidene, på Facebook, i Messenger og over disk.

– Folk er begeistra over hvor lett det er å få gratisbillett ned til mobilen, mens noen av de ikke-digitale og noen av de som reiser i Finnøy som må få refundert reiseutgiftene, synes det «e litt potle». Men igjen, det er veldig lite sure miner der ute, og nå har vi over 33 000 gratisbilletter i omløp, sier Schjelderup.

Dette er oppfordringene fra Stavanger kommune til de som skal benytte seg av gratistilbudet:

Alle må ha billett når de reiser! Får du ikke tak i gratisbillett, av en eller annen grunn, må du kjøpe vanlig billett før du reiser, så slipper du å bli tatt i kontroll.

Får du ikke tak i gratisbillett, av en eller annen grunn, må du kjøpe vanlig billett før du reiser, så slipper du å bli tatt i kontroll. Husk å aktiver billetten i appen! Du med billett på kortet, valider billetten i kortleseren første gang du bruker billetten.

Du med billett på kortet, valider billetten i kortleseren første gang du bruker billetten. Hent bare ned billetter du trenger. Da varer gratisordningen lenger. Ingen som skal 14 dager til Syden nå, trenger 30-dagersbillett nå.

Da varer gratisordningen lenger. Ingen som skal 14 dager til Syden nå, trenger 30-dagersbillett nå. Gi tommelopp og et smil til kundeservice, innbyggerservice, konduktører og kontrollører. De går en glimrende jobb for fellesskapet.

Færre sniker

På fredag kunne kommunen melde at færre enn vanlig ble tatt uten gyldig billett, da Kolumbus gjennomførte de første kontrollene etter at gratisbilletter ble innført for folkeregistrerte i Stavanger.

Kontroll av 350 passasjerer i Nord-Jæren-sonen torsdag 6. juli ga en snikprosent på 7,3 prosent. I perioden før kommunen begynte å spandere kollektivbilletter på innbyggerne ble vel ti prosent tatt uten gyldig billett.

– De aller fleste ser altså ut til å ha fått med seg at alle må ha billett når de reiser, også de som nå får sin billett gratis fra Stavanger kommune. Jo færre som blir tatt i kontroll når de ikke har hatt til hensikt å snike, jo bedre. Og, jo flere som har fått med seg at det er liten vist i å snike på buss eller tog når du likevel får billetten gratis, jo bedre, skriver kommunen i en pressemelding.

De som likevel ble tatt i kontroller torsdag, hadde ikke billett i det hele tatt, melder Kolumbus. Forklaringen var stort sett at de ikke trodde de trengte billett i det hele tatt nå.

Derfor understreker kommunen: – For de som ennå ikke har fått det med seg – du reiser med en betalt billett også når du reiser gratis, den er bare betalt av noen andre enn deg. I dette tilfellet Stavanger kommune. For kontrollørene er det naturlig nok ingen forskjell. Billett er billett, kontroll er kontroll, og gebyr er gebyr. 950 kroner om man betaler der og da.

Stavanger kommune minner om at alle som nå får gratisbilletter, setter seg inn i hva de selv må gjøre for at billettene deres skal være gyldige når de reiser. Verken kommunen, Kolumbus, Entur eller GoAhead ettergir eller refunderer gebyr som reisende uten gyldig billett har fått.

To viktige ting for å unngå gebyr ombord:

Alle som reiser kollektivt, må ha gyldig billett:

Får du ikke lastet ned gratis billett til deg selv eller de du reiser med før bussen eller toget kommer, må du kjøpe billett på vanlig måte.

Billetten blir gyldig når du aktiverer eller validerer den:

Har du åpnet billetten fra kommunen i Kolumbus Billett-appen, må du aktivere den i appen før reisen. Hvis du ikke gjør det selv, er billetten ugyldig til den aktiverer seg selv automatisk etter sju dager.

Har du fått gratisbillett inn på Kolumbus-kort, må du validere den første gang du reiser med billetten. Hold kortet inntil kortleseren på bussen, om bord i byferjene eller i billettautomaten på togstasjonene Stavanger og Sandnes sentrum.

Alle bør lese informasjonen om gratis kollektivbilletter på kommunens nettsider og kjenne til de generelle reisevilkårene til kollektivselskapene de reiser med. Innbyggerservice hjelper gjerne deg som likevel har spørsmål om gratisbilletter. I betjente vogner på Jærbanen vil også konduktøren kunne hjelpe deg med å aktivere gratisbilletten for reisen på Nord-Jæren, melder GoAhead.

Kilde: Stavanger kommune

