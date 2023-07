Så mye koster vann og avløp: – Urovekkende

Den galopperende økningen i vann- og avløpsgebyrer sør i Rogaland bekymrer distriktsleder Frode Rødder i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Dette er dramatisk. De høye vann- og avløpsgebyrene kommer på toppen av kraftig renteoppgang, høye strømpriser og kraftig prisstigning. Vi i Huseierne er bekymret for privatøkonomien til vanlige husholdninger. Det er en grense for hvor store utgifter en vanlig boligeier kan tåle, sier Frode Rødder i en pressemelding.

Dyrest av kommunene sør i Rogaland er stadig Bjerkreim. Der koster vann- og avløpsgebyrene 12.400 kroner. I Sola øker vann- og avløpsgebyrene hele 158 prosent i løpet av bare ett år. Det gir boligeiere i kommunen en ekstraregning i år på nærmere 7000 kroner. I fjor kostet disse tjenestene i underkant av 4.400 kroner, mens de nå har steget til 11.300 kroner.

Stavanger er rimeligst i distriktet. Kommunen har kuttet regningen med 10 prosent, eller vel 700 kroner. Dermed betaler innbyggerne nå 6.400 kroner for vann og avløp. Nest rimelig er Sandnes som tar nærmere 6900 kroner. Der har imidlertid beløpet steget 21 prosent, eller drøyt 1200 kroner fra i fjor. Se full oversikt nederst i saken.

[ Siddiser kan dra på gratis øyhopping ]

– Bør gå sammen

I Rogaland sør ser Rødder en ekstra utfordring, som politikerne ikke må glemme når de tar avgjørelser.

– Vi ser en bekymringsverdig utvikling i økte gebyrer, særlig i kommuner med store avstander, hvor det er få husholdninger å dele regningen på. Vedlikeholdsetterslepet innen vann og avløp er en tikkende kostnadsbombe for mange husholdninger. Her må staten inn og ta en del av kostnadene, sier Frode Rødder.

En bedre løsning slik han ser det, er at små kommuner med fordel bør gå sammen om interkommunale samarbeid der denne typen tjenester kan tilbys beboerne til en lavere pris.

[ Kommunen bruker millioner på vinduer ]

– Må bli mer effektive

– Vi skal ikke bare stille krav. Boligeiere må være med på spleiselaget. Alle er interessert i rent vann og et avløpssystem som fungerer. Men kommunene må bli mer effektive slik at innbyggerne ikke får unødvendig høye vann- og avløpsregninger. Nå må politikerne våkne og kreve at kommunene samarbeider om disse tjenestene, sier distriktsleder Frode Rødder i Huseierne.

En rapport fra Sintef og rådgiverbedriften Norconsult viser et investeringsbehov i kommunaleide vann- og avløpsanlegg estimert til 332 milliarder kroner fram til 2040. Vann- og avløpsgebyrene kommer til å bli stadig mer tyngende for boligeiere i årene framover, påpekes det i pressemeldingen.

– Våre prognoser viser at økningen i gebyrer kan bli så stor at mange vil slite med å betale regningene. Derfor er vi opptatt av at kommunene velger løsninger som ikke er dyrere enn nødvendig, sier Rødder.

Han skjønner hvorfor en sak som denne ofte ikke utløser voldsomme diskusjoner i rådhuset:

– Det ligger ingen politisk gevinst i å bry seg om vann og avløp. Derfor uteblir spørsmålene og kravene til å finne smartere, bedre og mer effektive løsninger, sier Huseiernes distriktsleder.

[ Stavanger skiller seg ut fra de andre storbyene ]

Så mye koster vann og avløp i kommunene:

Kommune 2022 (kr) 2023 (kr) Endring 2022-2023 Endring i prosent Bjerkreim 12125 12438 313 3 % Time 8100 11560 3460 43 % Hjelmeland 10521 11525 1004 10 % Strand 10341 11431 1090 11 % Sola 4388 11325 6938 158 % Suldal 10870 11280 410 4 % Lund 9178 10095 918 10 % Eigersund 8138 10009 1871 23 % Sokndal 9546 9790 244 3 % Hå 6709 9691 2983 44 % Gjesdal 7848 8803 955 12 % Klepp 8099 8523 424 5 % Randaberg 5960 8308 2348 39 % Sandnes 5670 6863 1193 21 % Stavanger 7140 6406 -734 -10 %

---

Slik er tallene beregnet:

Tallene i undersøkelsen er beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) for Huseierne.

Tallene i undersøkelsen er basert på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA-prosjektet (KOmmune-STat-RApportering).

Større avvik i forhold til foregående år er forsøkt sjekket via kommunenes hjemmesider på internett. For kommuner som har oppgitt at vannmåler er mest benyttet blant husholdningsabonnentene er pris per kubikkmeter multiplisert med standardforbruket på 150 kubikkmeter (tidl. 175 m³).

Ved frafall er opplysninger innhentet direkte fra kommunenes hjemmesider på internett.

---