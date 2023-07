Kommunen bruker millioner på vinduer

Torsdag morgen offentliggjorde Stavanger kommune at du nå kan søke om vindusstøtte til eldre hus. Midlene kommunen skal dele ut, skal brukes på å skifte ut eller oppgradere vinduene i bevaringsverdige hus.

---

Disse kan søke om støtte:

Alle hus i trehusbyen som er bygd før 1970, kan søke om vindusstøtte.

Du kan også søke hvis huset er bygd etter 1969, men med krav om tilbakeføring fra byantikvar, eller hvis huset ditt ligger utenfor trehusbyen, men i en sone regulert til bevaring.

I tillegg kan du få vindusstøtte hvis du har et hus bygd før 1900 – hvor som helst i Stavanger kommune.

Til høsten kommer det i tillegg en egen vindusstøtte-ordning som ikke er begrenset til eldre hus. (Mer info kommer senere).

---

– Mer energieffektive vinduer er et godt klimatiltak, fordi de reduserer varmetapet fra huset slik at man bruker mindre strøm, forteller Marie Elise Aarrestad Aakre i klima- og miljøavdelingen.

Det er satt av 2,5 millioner fra kommunens klimafond til vindusstøtte til hus som ligger i trehusbyen eller i andre områder regulert til bevaring, og alle boliger bygget i 1900 eller tidligere. Hver husstand kan få inntil 15 000 kroner i støtte.

– Hvis det kommer flere søknader enn det er satt av midler til, blir det loddtrekning blant søkerne, sier Aarrestad Aakre.

Vilkår

Har huset originalvinduer, kan du få støtte til restaurering og energieffektivisering av dem. Det vil ikke bli gitt støtte til å skifte ut opprinnelige vinduer i eldre hus, da disse har høy kulturhistorisk verdi, påpeker kommunen på sine nettsider.

Har huset ikke originalvinduer, kan du få tilskudd til nye, mer energieffektive vinduer i husets opprinnelige stil.

Søknadsfristen er 20. august.

Hvis du får positivt svar på søknaden, må du rådføre deg med Byantikvaren for å sikre at vindusoppgraderingen er i tråd med retningslinjer for bevaring, og du må ha en uttalelse fra Byantikvaren på det utførte arbeidet før du får utbetalt pengene, opplyser kommunen.

Ny ordning til høsten

Til høsten kommer det i tillegg en egen vindusstøtte-ordning som ikke er begrenset til eldre hus. Vilkår og retningslinjer for hvem som kan søke på denne, vil komme etter hvert.

Til sammen har politikerne bevilget 5 millioner til mer klimaeffektive vinduer i 2023.