Konkurransen om skoleplasser hardner til

– Trenden de siste årene er at det er flere ungdommer som ønsker å gå en yrkesfaglig studieretning.

Det sier Helge Eide, seksjonssjef for dimensjonering og inntak i Rogaland fylkeskommune, til RA.

Tirsdag 4. juli fikk søkere i fylket SMS-varsling om inntaket.

Økt fokus på yrkesfag

Eide forteller at koronapandemien slo ut på søkemønsteret til studieretninger som idrettsfag og musikk, dans og drama, men at de nå merker økt popularitet. Det er det flere grunner til, ifølge ham.

– Vi har fokusert på mulighetene yrkesfaglige utdanninger gir. Rogaland har en sterk tradisjon for fagarbeidere, og det er et stort behov for arbeidskraft, forteller han.

På Vg1-nivå er dans og drama ved Stavanger katedralskole foreløpig noen av de mest populære studieretningene, med henholdsvis 52,6 og 51,1 studiepoeng i snitt for å komme inn.

Ønsker man å gå en idrettsfaglig retning er Sandnes-, Bryne- og St. Svithun videregående noen av skolene hvor det er mest rift om plassene.

Flere går oljeretningen

Oljerelaterte yrkesfag på Vg2 opplever langt tøffere inntakskrav sammenlignet med fjoråret, og krever nå mellom 45 og 50 studiepoeng, ifølge pressemeldingen. Blant disse finner vi brønnteknikk ved Godalen videregående skole, som ligger på 46,3 studiepoeng.

– Mange unge ønsker seg inn i den type utdanning. Også her er det et stort behov for arbeidskraft. Norge er fortsatt like avhengig av olje og gass, og ungdommen ser at det er jobbmuligheter, fortsetter Eide.

Studiespesialisering på Vg1 har litt lavere inntakskrav ved flere skoler i Stavanger og Sandnes. Det henger blant annet sammen med en kapasitetsøkning på studieområdet.

– Søkertallene gikk opp i år. Det resulterte i at vi måtte ha flere klasser, som igjen fører til at snittet blir lavere. Her er det en direkte sammenheng, forklarer han.

Tusenvis har fått tilbud

18 414 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 23/24. Rundt 1 400 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er på nivå med fjoråret. Tallet inkluderer søkere til læreplass og søkere til private videregående skoler.

15 501 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer 84,2 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. All erfaring tilsier at tallet vil stige til rundt 90 prosent når inntaket er ferdig senere i sommer. 1 621 har fått tilbud på ønske nummer to og 792 på ønske nummer tre, står det videre i pressemeldingen. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

- de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.

- de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.

- karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.

Over tusen søkere står på venteliste etter første inntak.

