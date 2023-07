SOFACOMPANY: Fra garasjedrøm til millionbedrift

Det begynte allerede i ung alder. Han vokste opp i en håndverkerfamilie, med en far som var snekkermester. På 90-tallet laget de spisebordet og stolene som fortsatt står i stuen i huset til Bjerga på Madla. At han selv havnet i møbelbransjen, var helt tilfeldig.

– Jeg begynte som varehussjef i det som den gang het Kim Tvedt, som senere ble til Living. Etter en periode ble jeg innkjøps- og sortimentssjef, og stiftet bekjentskap med folk fra både inn- og utland.

Dansk opprinnelse

SOFACOMPANY ble etablert i Danmark av Christian og Cathrine Rudolph i 2012. Finansavisen omtalte saken først. Et par år senere lurte de på om de ikke skulle starte noe sammen med Bjerga i Norge. Og det gjorde de. I begynnelsen var det bare Bjerga, med god hjelp av kone og barn. Oppstarten ser han nærmest tilbake på som en familiebedrift.

– Vi prøvde å gjøre inntrykk av at vi var større enn det vi egentlig var. Vi rigget kontor i stuen, flyttet litt på malerier, tok bilder av familien og la det ut på nettsiden. På den måten så det ut som vi var flere ansatte fordelt på ulike kontorer, ler Bjerga.

– Vi ville så veldig gjerne få det til. Nå er det jo bare en god historie, fortsetter han.

Bjerga og faren laget møbler sammen på 90-tallet. De står fortsatt i stuen i huset på Madla. (Anders Ihle Tovan)

Beskjedent garasjesalg

I 2015 hadde han noen møbler stående i garasjen. Enkelte i distriktet sendte melding og lurte på om de kunne stikke innom for å kikke. Det satt langt inne for Bjerga å invitere folk hjem til garasjen. Han var redd det skulle virke uprofesjonelt. Til slutt valgte han å bite i det sure eplet.

– Jeg tror faktisk alle kjøpte, forteller han.

Startfasen med nettbutikk beskriver han som en bratt oppoverbakke. Et knippe ansatte, trang økonomi og lite markedsføring. Få hender resulterte i at ting tok tid.

– Det å starte møbelnettbutikk i 2014 var det ikke så mange som trodde på. Jeg turte ikke å si det til så mange, men ambisjonene den gang var å ha showroom i de fire største byene, og å selge for 100 millioner. Det hørtes jo helt psycho ut.

Det skulle ta enda litt mer tid før det løsnet. Men plutselig ballet det på seg.

– Den første måneden var det ingen bestillinger. Etter hvert kom det to. Så kom det 15.

Leverer landet rundt

Den første utstillingen havnet i Hillevåg. Det var det de hadde råd til. Folk fra steder som Voss, Oslo og Drammen tok turen for å se på møblene til Bjerga. I 2016 ble det utstillinger i Sandvika, i Trondheim i 2018, Bergen i 2019. På Grünerløkka i Oslo i fjor og i Kristiansand nå i februar.

– Vi selger nok mest i byene vi er representerte i, men om en kunde i Tana vil kjøpe møbler av oss, så leverer vi dit. Vi har et apparat som gjør at vi kan håndtere alle kunder veldig godt, i tillegg til rask leveringstid.

Bjørn Bjerga, daglig leder i SOFACOMPANY, kan skilte med en omsetning på 100 millioner på syv år. (Anders Ihle Tovan)

– Hjertet i boligens viktigste rom

SOFACOMPANY har etter hvert vokst internasjonalt, og er etablert i flere land i Europa. I 2022 hadde selskapet en omsetning på rundt 100 millioner. Det har de oppnådd på bare sju år. Men Bjerga er klar på at det ikke skal stoppe der. Selskapet skal bli enda større.

– Vi ser etter flere lokasjoner. Vi tror og mener at det er et enormt potensial. Konseptet vårt er designmøbler til konkurransedyktige priser, som gjør at «vanlige» folk kan handle oss. Hvorfor skal en sofa koste 3-4-5 månedslønner?

Bjerga anser seg selv som heldig. Han beskriver de ansatte som «sykt gode medarbeidere», og ildsjeler som er villige til å blø for drakten.

Noe av det morsomste er at de får lov til å møblere hjertet i boligens viktigste rom, ifølge ham. Alt man gjør i sofaen er nemlig en helt sentral del av livet.

– Man slenger seg i sofaen etter jobb. Man koser seg alene, samler familien eller ser på TV. Man krangler kanskje med kjæresten. Eller gjør det motsatte. Der er vi. Det er jo litt skoi.

SOFACOMPANY i Stavanger, et steinkast unna AMFI Madla. (Anders Ihle Tovan)

Ni av ti gründere mislykkes

Marianne Fedde Lilland er forretningsutvikler i Validé, et selskap som jobber med utvikling av innovative bedrifter. Hun forklarer at noe av det viktigste man kan gjøre når man vil starte noe eget, er å finne et behov på markedet.

– Man snakker med potensielle kunder, og finner ut hva bedriften skal levere og hvilken verdi de kan tilføre. Målet er å finne en løsning på behovet til kunden. SOFACOMPANY ønsker å gi kundene designmøbler til en fornuftig pris, og har dermed truffet et segment.

Fedde Lilland forteller at bedriftene Validé jobber med ofte har et veldig sterkt produktfokus. Hun understreker at det er minst like viktig å tenke på den forretningsmessige utviklingen.

– Mange tenker gjerne at produktet de tilbyr er så fint og bra at det selger seg selv. Sånn er det ikke, fortsetter hun.

Selskapet har over 30 års erfaring med selskaper i den tidlige fasen, og tilbyr gründere en intensiv innføring i forretningsutvikling. Fedde Lilland argumenterer for at dette bygger en viktig grunnmur, og større sannsynlighet for å lykkes. Å starte noe helt eget er ofte ikke en dans på roser.

– Ni av ti gründere mislykkes. Grunnarbeidet er veldig viktig. Det samme er selvfølgelig det økonomiske aspektet.

