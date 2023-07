Slik er passpågangen nå

Kjetil Optun er leder for forvaltningsseksjonen ved felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Sør-Vest politidistrikt. RA har tatt en prat med han om hvordan ting står til ved passkontorene om dagen.

– Hvordan er passkøene og pågangen nå som sommeren er i gang?

– Det går heldigvis ganske greit. De fleste har vært ute i god tid. Faktisk var mars den travleste måneden i år, så den ekstreme etterspørselen har vi greid å unngå, sier Optun til RA.

Likevel påpeker han at det er noen som ikke har vært ute i god tid, og som nå ikke finner ledige timer på det nærmeste kontoret.

– De tar kontakt for å få hjelp. Ellers har vi notert oss at det er noen som ikke har fått med seg at du må ha pass for å komme inn i Storbritannia. De er utenfor pass-samarbeidet i Europa, så der kommer du ikke inn med ID-kort med reisebevis, opplyser seksjonssjefen.

Her har du best sjanse

Han forteller videre at det er størst press på kontorene i Stavanger-området, altså Randaberg, Sandnes og Stavanger lufthavn, Sola.

– De andre pass- og ID-kontorene i distriktet har langt flere ledige timer. Så hvis det er noen som trenger å booke en time innen kort tid som ikke finner noe ledig, kan de enten sjekke et annet passkontor eller sjekke på ny mandag og onsdag morgen. Da pleier pass- og ID-kontorene å legge ut ekstra timer (hvis de har noe å gå på), sier han.

– Ellers oppfordrer vi alle til å sjekke informasjonen på politiet.no. Der er det blant annet nevnt hva en skal ha med seg når en møter opp til timen, der er det forklart hvordan en kan registrere samtykke for at det kan utstedes pass til barn og en god del annen nyttig informasjon, legger Optun til.

Bedre enn forventet

– Hvordan har kapasiteten vært så langt i år?

– Vi har også i år en ganske markant høysesong om våren, men som nevnt startet etterspørselen tidligere enn normalt i år. Det generelle rådet er derfor at en fornyer pass og ID-kort om høsten.

Etter pandemien var det mange som hadde utgåtte pass, og mange som ville ut å reise. Dette førte til stort press på kapasiteten og lange passkøer i hele landet.

– Det etterslepet som bygget seg opp under pandemien er ikke borte. Langt fra alt ble tatt igjen i fjor, og det var forventet nesten like stort trykk i år. Det har ikke slått til, så noe av etterslepet vil gå videre til neste år. Men det stor usikkerhet om hvor stort etterslepet faktisk er, sier Optun.

Vanlig produksjon

I fjor var det også utfordringer med lang produksjonstid delvis på grunn av at det er grenser for hvor mange pass som kan produseres i en gitt periode, men også fordi det var tekniske utfordringer og materialmangel, ifølge Optun.

– Nå går produksjonen som normalt, og siden det ikke er de store toppene som det var i fjor er leveringstiden som den pleier å være på denne tiden av året, det vil si en til to uker.

– Hvordan forventer dere pågangen blir resten av året?

– Vi håper og tror at folk vil sjekke utløpsdatoen på passene og booke seg en time før det blir for sent, gjerne i løpet av høsten. Vi ser at ordningen med at det sendes SMS-varsel til de som har pass som snart utløper fungerer etter hensikten, så nå er det flere som bestiller time utenom høysesongen, sier seksjonssjef Optun.