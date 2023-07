Så mange har fått gratis kollektivbilletter

Mandag 3. juli var første dag i ordningen med gratis kollektivbilletter for innbyggerne i Stavanger.

Ved midnatt hadde Stavanger kommune registrert disse tallene:

Antall personer som er registrert i kollektivregisteret: 49.300.

Antall bestilte gratisbilletter, ennå ikke tatt i bruk (aktivert i appen): 20.529.

Av disse, antall gratisbilletter tatt i bruk (aktivert): 18.240.

Det melder kommunen i en pressemelding. De legger også ved en forklaring til tallene:

Registrerte: Folk må registrere seg før de kan hente ned billetter. Info om det på www.stavanger.kommune.no/gratisbuss.

Bestilte billetter: Man bestiller (henter ned) billetten og avgjør selv om man vil ta den i bruk (aktivere den) straks eller senere. Billetten aktiveres automatisk etter sju dager.

Aktiverte billetter: Billetter passasjerene har tatt i bruk.

– Ikke hent ut billetter du ikke trenger

Fra rundt klokka 7 til om lag klokka 12 på mandag tok innbyggere i Stavanger i bruk 5200 gratisbilletter, som de har hentet gratis i Stavanger kommunes billettløsning.

Tre av fire aktiverte billetter er 30-dagersbilletter. Noen velger 7-dagersbillett, 24-timersbillett eller enkeltbillett, og ungdommen velger naturlig nok Ungdomskort, som de kan reise i hele fylket med.

– At de fleste velger 30-dagersbillett, er som forventet. Hvis det er fordi mange nå vil reise mer kollektivt enn tidligere, er det bra. Men det er også bra for gratisordningen at passasjerene ikke henter ut mer enn de trenger, slik at perioden med gratis kollektivbilletter fra kommunen varer lengst mulig. Så, velg billett som passer til hvor ofte du reiser, sier direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Ifølge kommunen benytter nesten alle seg av muligheten til å hente billetter ned fra til sin egen mobiltelefon fra billettløsningen på kommunens nettside.

Litt kø

Mandag formiddag ble det likevel noe venting i gratiskøen ved Kolumbus sitt kundesenter på Byterminalen, der kommunens innbyggersevice hadde rigget seg til med eget bord.

– De som trenger veiledning og billetter på Kolumbus-kort, må gjerne stikke innom Innbyggerservice i Olav Kyrres gate i stedet, der det var langt mindre trafikk. Også ved innbyggertorget i Vikevåg er det hjelp og gratisbilletter på Kolumbus-kort å få, skriver kommunen.

På Sølvberget er det denne uken daglig hjelp å få for alle som ønsker å lære hvordan de få gratisbilletter enkelt inn på mobiltelefonen.