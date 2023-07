Første dag med gratis buss

– Det var i orden på tre minutter.

Det sier Stavanger-beboer Ole Mo. Han er en av dem som har benyttet seg av gratistilbudet på bussen. Foreløpig har han ingenting å utsette på systemet, og synes prosessen gikk knirkefritt.

Mo kjører ikke bil til vanlig, og tror derfor ikke tilbudet gjør at han kommer til å benytte seg oftere av bussen. Han synes ideen er god, men mistenker at partiene har en baktanke på lur.

– Dette er valgflesk. Kommunen har ikke penger til å ha gratis kollektivtilbud på en permanent basis. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det kommer akkurat nå.

Mossige: - Umåtelig imponert

Gruppleder i Ap, Dag Mossige, er lettet over at systemet fungerer.

– Jeg var særdeles spent på om systemet ville knele klokken sju. Til og med veldig profesjonelle aktører som har forberedt seg godt, klarer ikke stor pågang. Det gikk så godt som det kunne gå! Jeg er umåtelig imponert over folk i kommunen og i Kolumbus, sier Mossige til RA.

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderpari Dag Mossige. (Mari Wigdel)

– Har du tatt buss i dag?

– Nei, jeg bor på Storhaug, så jeg syklet! Men jeg tillot meg å ta ut en enkeltbillett for å sjekke at det virket. Framover blir det definitivt buss.

Hvis Mossige får det slik han ønsker, blir det ikke gratis buss bare det kommende året.

– Tallinn innførte gratis buss som et prøveprosjekt i 2014. Ti år senere pågår det fremdeles. Vi har ambisjoner om at dette skal ha lang varighet og at vi kan ha startet en ny måte å tenke kollektiv transport på.

- Gavepakke til innbyggerne

Liv Tenold er også fornøyd med tilbudet, og er sikker på at det kommer til å bli satt pris på i byen. Selv tar hun buss nesten hver eneste dag. Tenold bruker ikke smarttelefon eller datamaskin, og måtte derfor ned til Stavanger sentrum for å få tak i billett.

– Men det gikk helt fint. Man må alltid ofre noe, sier hun.

Liv Tenold dro ens ærend til Stavanger sentrum for sikre seg en 30-dagersbillett. (Anders Ihle Tovan)

99,9 prosent vellykket: - Vi følger spent med

Leidulf Skjørestad, direktør for direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, er også fornøyd.

– I det store og det hele er det 99,9 prosent bra. På de første to timene er det delt ut 3000 gratisbilletter. Det ser i utgangspunktet veldig «all right» ut og vi er fornøyde med at det ser ut til å fungere. Vi følger spent med, sier Skjørestad til RA.

Leidulf Skjørestad, direktør for miljø og utbygging i Stavanger kommune. (Arne Birkemo)

Noen Stavanger-innbyggere har støtt problemer med å hente ut billett.

– Det dreier seg stort sett om at folk ikke henter billettene riktig. Vi ser ingen store problemer, men at det er noen barrierer slik at folk har registrert seg feil. Da håper jeg at folk er tålmodige og prøver på nytt, så går det nok bra.

Skjørestad understreker viktigheten av å ikke ta ut billett som er større enn behovet.

– For at denne ordningen skal vare lengst mulig, må folk ta ut billetter når de trenger.

– Så ikke ta ut 30-dagersbillett hvis du planlegger å ta en busstur?

– Det er veldig viktig.

Svenskfødte Elisabeth Persson Thorsen har bodd i Stavanger i 12 år, og har nettopp fikset 30-dagersbillett når RA møter henne ved bussterminalen i sentrum. Hun er klar på at bussen kommer til å bli tatt hyppig i bruk framover.

– Tilbudet er superbra. Dette er som en gavepakke til innbyggerne – spesielt de som har dårlig råd fra før. Jeg er helt sikker på at det vil resultere i en økning av folk.

Elisabeth Persson Thorsen er opprinnelig fra Sverige. Hun beskriver tilbudet som en gavepakke til folket. (Anders Ihle Tovan)

Ingen kapasitetsproblemer

Dette er en vanlig mandag for Kolumbus, forteller Jon Dagsland, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

– For Kolumbus sin del har dette gått uproblematisk. Ingenting tyder på at vi har hatt kapasitetsproblemer på noen av våre tjenester. For vår del har dette vært en vanlig mandag, selvfølgelig litt spesiell, men vi jobber som vanlig og har ikke opplevd problemer fra Kolumbus’ side.

Det er tilsynelatende ikke bare passasjerene som er storfornøyde med gratis buss.

Elzbieta Skaar har vært bussjåfør i åtte år, og synes tilbudet er et godt tiltak. Hun sitter med et inntrykk av at folk har få problemer med registreringsprosessen.

– Det har kommet overraskende få spørsmål så langt, forteller hun.

Den rutinerte bussjåføren Elzbieta Skaar er positiv til tilbudet. (Anders Ihle Tovan)

